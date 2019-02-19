Sandy驚覺遭人敵視！深夜IG吐心聲：很好笑　「高EQ反擊」被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

Sandy（吳姍儒）反應機智，逐漸在主持界站穩腳步，儘管是星二代，仍時時保持謙虛態度，備受觀眾喜愛。她平時常在社群網站上，分享生活點滴，近來莫名感受到敵意，且是來自朋友的朋友，為此，她19日深夜在IG發文吐露心聲，並且以正面能量進行反擊：「可能我在你的世界裡好重要，而你不在我的眼裡。」

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▲Sandy外型甜美，常在社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自Sandy的IG）

Sandy認為，在任何莫名場合，感受到任何莫名的眼神及敵意，且來自朋友的朋友，是件很好笑的事。不僅如此，在雙方初次見面時，她也早知對方在背後的小動作：「即便知道你在認識我之前說了很多莫名的謊話，我也就一句都沒提，當作沒發生，反正我沒有要認識你。」

對此，Sandy透過發文，隔空向對方喊話，「從社會化第一天就慢慢訓練出來的，我擁著的是一身的故事，不像你，是一身的芒刺。」她坦言，只想過好自己的日子，「但你莫名的眼神注視和莫名的恐懼，真的超級好笑的啦，欸，我又不認識你～生什麼氣啦。」

Sandy接著說，「身而為人，對社會有興趣，進而將生命發展在有意義的突破上，才不枉為人嘛。」她也轉述營養師說過的一句話，要大家一起共勉之，「在人不真實認識自己之前不過就是個畜牲。」一番言論一出，隨即吸引許多網友大讚EQ超高，「講得很好」、「好文」、「認同」、「妳可以寫書了」。

▲Sandy驚覺莫名敵意，忍不住發文高EQ反擊。（圖／翻攝自Sandy的IG）

【Sandy全文】

我覺得，任何時候在莫名場合，

感受到莫名的眼神，與莫名的敵意，

來自朋友的莫名朋友，是很好笑的事。

初次見面，

即便知道你在認識我之前說了很多莫名的謊話，

我也就一句都沒提，當作沒發生，

反正我沒有要認識你；

可能我在你的世界裡好重要，

而你不在我的眼裡。

從社會化第一天就慢慢訓練出來的，

我擁著的是一身的故事，

不像你，是一身的芒刺，

攻擊並非我的目標，

我只想過好我的日子，

但你莫名的眼神注視和莫名的恐懼，

真的超級好笑的啦，

欸，我又不認識你～生什麼氣啦。

Oh well…

身而為人，對社會有興趣，

進而將生命發展在有意義的突破上，

才不枉為人嘛。

誠如我營養師說的一句話⋯

在人不真實認識自己之前不過就是個畜牲。

一起進化吧，共勉之。

今天要聽：關詩敏的走開你哪位

＃無妄之災

＃椰子之亂

＃遠看真的是小山