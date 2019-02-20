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《大學生》李艾懷孕了！　自拍曝「凸肚照」陸網狂喜

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜大陸女星李艾懷孕了！40歲的她最初從伸展台發跡，後來轉戰主持界表現亮眼，也曾來台錄製節目《大學生了沒》、《康熙來了》，直率爽朗性格深受粉絲喜愛。她2015年和經紀人低調結婚後，相隔4年終於傳來好消息，透過微博發文宣布懷孕喜訊，讓粉絲又驚又喜。

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

李艾20日透過微博發文，宣布懷孕喜訊，她曬出一系列孕照，從正、反、側面等不同角度拍攝凸肚畫面，文中不忘開玩笑說，自己從入冬以來，已經增重了10幾斤（10斤約等於5公斤），但具體到底胖了多少，她坦言自己也不清楚，「因為秤已經失蹤了。」

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▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲李艾拍了各種角度的孕照。（圖／翻攝自李艾微博）

李艾笑說，「正面和後面看著還行，但側面就，恩，這一次估計得胖一陣子了。」雖然文中絲毫未提懷孕2字，但照片中她腹部明顯凸起，陸網一看秒懂、立刻暴動留言獻上祝福，「祝賀啊！美麗的辣媽」、「恭喜恭喜」，面對有粉絲驚呼好突然，她本人也回說，「我也措手不及。」

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲大陸女星李艾宣布懷孕。（圖／翻攝自李艾微博）

▲李艾自嘲：「這一次估計得胖一陣子了。」（圖／翻攝自李艾微博）

事實上，李艾不僅有一口流利的英語，本身爽朗性格及好口才，也深受網友喜愛。她曾獲福特FORD世界超級模特大賽中國總冠軍，擁有「世界超級模特」稱號，後來轉戰主持圈表現突出，也曾參與電影《杜拉拉升職記》、《進擊的男孩》演出，演藝成績相當亮眼。2010年時，她則因為受到王偉忠賞識，曾來台錄製許多節目，包括《王牌大賤諜》、《康熙來了》和《大學生了沒》。

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