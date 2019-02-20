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Selina隔19年穿北一女制服！　瘦一圈變V臉「神逆齡」根本女高生

記者劉宜庭／綜合報導

任家萱（Selina）過去曾多次自嘲身材圓潤，「胖到無下巴無鎖骨。」不過，她並沒有刻意減肥，而是加強運動，大方接受自己的樣貌，正面態度成為許多人心目中的榜樣，近來她重返母校北一女，難得穿上「小綠綠」制服，整個人看起來似乎又瘦了一圈，無違和模樣被讚宛如學生妹一般，大獲網友好評。

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

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▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

Selina於19日晚間透露，本身毫無籃球天份，竟因為身為北一女學姊，有幸和母校籃球隊員一起練球，甚至還獲得了無比光榮的球衣，讓她忍不住感嘆，「那個下午，我彷彿又回到了高中時期，充滿熱情與活力，對未來充滿期待與衝勁。」

除了感謝「小綠綠」學妹們，Selina也形容，球賽好比人生，有輸也有贏，「但是只要堅持下去，在我心中，妳們都是贏家！」

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina坦言彷彿回到高中時期般，充滿熱情與活力。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

發文同時，Selina也曬出一系列穿著球衣，在球場上賣力奔跑的照片，以及重新穿回北一女制服的模樣，盡管已經畢業19年，畫面不但被讚毫無違和感，宛如在校生一般青春動人，同時，整個人身形似乎也瘦了一圈，臉型更是瘦回V臉，不少人留言激讚，「根本像應屆學生」、「完全就是高中生小綠綠啊」、「很瘦耶」、「媽呀，這個18（歲）而已吧，完全無違和」，意外引發討論。

▲Selina重返母校北一女和學妹打籃球。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

▲Selina穿北一女校服，被讚完全無違和。（圖／翻攝自Selina的Instagram）

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任家萱, Selina, 北一女, 北一女中

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