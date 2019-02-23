ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

工作人員也沒發現！姜丹尼爾默默走到角落　「打開皮夾」舉動暖哭粉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓綜藝節目《咖啡之友》由王牌製作人羅䁐錫PD擔任創意總監，邀請柳演錫和孫浩俊直接在濟州島經營咖啡廳，並請到崔智友、梁世宗、東方神起允浩、Baro、EXO世勳、南柱赫等大明星擔任兼差員工。22日播出的內容中，姜丹尼爾驚喜現身力挺世勳，無意間的一個小舉動更是引起討論。

▲▼姜丹尼爾現身《咖啡之友》默默捐款。（圖／翻攝自tvN）

▲姜丹尼爾現身《咖啡之友》，力挺EXO世勳。（圖／翻攝自tvN）

EXO世勳在店中擔任「橘子銷售王」，他突然對店長柳演錫說：「接到姜丹尼爾的電話，他現在在濟州島，10分鐘後會到咖啡店。」姜丹尼爾真的依約現身，讓所有人非常驚喜。原來姜丹尼爾前一天正好到濟州島作短暫的休假旅行，當日下午就要飛回首爾練習，但在起飛前仍然來到咖啡店幫忙。

請繼續往下閱讀...

▲▼姜丹尼爾現身《咖啡之友》默默捐款。（圖／翻攝自tvN）

▲姜丹尼爾素顏演出《咖啡之友》。（圖／翻攝自tvN）

姜丹尼爾素顏現身，卻依然抵擋不住帥氣，他向大家打招呼後就立刻穿上圍裙，開始1小時的兼職生體驗，除了幫忙摘橘子、剝橘子，更出錢買了環保袋。最終因為飛機時間而不得不離開時，還對世勳說：「怎麼對你感到如此抱歉呢？」由於兩人先前並未有特殊交集，也讓觀眾驚訝笑說：「世勳真的是人脈王！」

▲▼姜丹尼爾現身《咖啡之友》默默捐款。（圖／翻攝自tvN）

▲姜丹尼爾突然現身，讓《咖啡之友》班底嚇了一跳。（圖／翻攝自tvN）

姜丹尼爾除了對世勳義氣相挺，節目播出後也被粉絲發現，他在所有人忙於工作時，默默走到收銀台前打開自己的皮夾，偷偷把錢放在收銀台裡。由於咖啡店的所有收入都會做為公益用途，此舉等同默默捐款，且姜丹尼爾並未大張旗鼓，而是低調到連製作單位都沒有發現，也讓粉絲和網友稱讚道：「真的非常善良。」

▲▼姜丹尼爾現身《咖啡之友》默默捐款。（圖／翻攝自tvN）

▲姜丹尼爾偷偷捐款，連工作人員都沒有發現。（圖／翻攝自tvN）

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

「拜託拜託不要買禮物」　成勛暖對粉絲：見面會收錢很抱歉

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

蒂芬妮揭出道12年心路歷程　「帶著微笑、戴著面具」伴隨痛苦

雪炫米蘭看秀旁邊坐「超大咖台灣男星」　粉絲驚喊：是神！

TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

姜丹尼爾, 咖啡之友, EXO, 世勳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／慢慢說「空中摔落」巨響！　急送醫：肋骨斷2根
  2. 工作人員也沒發現！姜丹尼爾默默走到角落　「打開皮夾」舉動暖哭粉
  3. 泰國版《Produce 101》MV曝光！　網一聽跪了「是去廟裡的感覺」
  4. 范冰冰分手了？　李晨外出購物「2大細節」洩真相！
  5. 冠軍港姐瘋傳患腦瘤！　神隱7年首現身…親吐「抗病心聲」
  6. 人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥
  7. 《跑男7》首集有「台灣歌壇天王」　2嘉賓名單曝光！
  8. ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美
  9. 跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡
  10. 周興哲花百萬「新身份曝光」　拉近一看⋯旁是混血辣模！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366