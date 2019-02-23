工作人員也沒發現！姜丹尼爾默默走到角落　「打開皮夾」舉動暖哭粉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓綜藝節目《咖啡之友》由王牌製作人羅䁐錫PD擔任創意總監，邀請柳演錫和孫浩俊直接在濟州島經營咖啡廳，並請到崔智友、梁世宗、東方神起允浩、Baro、EXO世勳、南柱赫等大明星擔任兼差員工。22日播出的內容中，姜丹尼爾驚喜現身力挺世勳，無意間的一個小舉動更是引起討論。

▲姜丹尼爾現身《咖啡之友》，力挺EXO世勳。（圖／翻攝自tvN）

EXO世勳在店中擔任「橘子銷售王」，他突然對店長柳演錫說：「接到姜丹尼爾的電話，他現在在濟州島，10分鐘後會到咖啡店。」姜丹尼爾真的依約現身，讓所有人非常驚喜。原來姜丹尼爾前一天正好到濟州島作短暫的休假旅行，當日下午就要飛回首爾練習，但在起飛前仍然來到咖啡店幫忙。

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▲姜丹尼爾素顏演出《咖啡之友》。（圖／翻攝自tvN）

姜丹尼爾素顏現身，卻依然抵擋不住帥氣，他向大家打招呼後就立刻穿上圍裙，開始1小時的兼職生體驗，除了幫忙摘橘子、剝橘子，更出錢買了環保袋。最終因為飛機時間而不得不離開時，還對世勳說：「怎麼對你感到如此抱歉呢？」由於兩人先前並未有特殊交集，也讓觀眾驚訝笑說：「世勳真的是人脈王！」

▲姜丹尼爾突然現身，讓《咖啡之友》班底嚇了一跳。（圖／翻攝自tvN）

姜丹尼爾除了對世勳義氣相挺，節目播出後也被粉絲發現，他在所有人忙於工作時，默默走到收銀台前打開自己的皮夾，偷偷把錢放在收銀台裡。由於咖啡店的所有收入都會做為公益用途，此舉等同默默捐款，且姜丹尼爾並未大張旗鼓，而是低調到連製作單位都沒有發現，也讓粉絲和網友稱讚道：「真的非常善良。」

▲姜丹尼爾偷偷捐款，連工作人員都沒有發現。（圖／翻攝自tvN）