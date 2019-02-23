ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星Somi接連因選秀節目《SIXTEEN》和《Produce 101》第一季闖出名聲，原屬經紀公司JYP娛樂的她，本來也被期待成員新人女團ITZY的成員之一。不過Somi卻意外與JYP娛樂結束合約，投抱YG子公司「The Black Label」旗下，如今也終於傳出將在五月正式出道的好消息。

▲Somi離開JYP娛樂後投抱YG子公司「The Black Label」，出道時間曝光。（圖／CFP）

Somi因參加《Produce 101》成為限定女團I.O.I的一員，團體解散後，粉絲以為她會以JYP新生代女團之姿出道，等到的卻是她離開公司，投抱YG子公司「The Black Label」旗下。隨著JYP新女團ITZY一出道就成績不俗，反觀Somi與夯團再度擦身而過，讓粉絲十分擔心。

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▲Somi在IG預告新作品不久了。（圖／翻攝自Somi IG）

Somi 22日在IG放出與「The Black Label」錄音室工作人員，以及歌手Zion. T的合照，並寫道：「我們粉絲不要以爲我離得太遠了，不要傷心，真的離不了太遠。」還預告表示：「我想要完美無缺，因為我的慾望，所以請再等一下。」暗示兩人的合作並即將推出新作品。

▲Somi在IG放上與錄音室工作夥伴，以及歌手Zion. T的合照預告新作。（圖／翻攝自Somi IG）

23日韓媒報導，據相關人士透露：「Somi確定將於5月初作為SOLO歌手出道，正以此為目標進行著最後的專輯製作。雖然現在還不確定是單曲還是迷你專輯的形式，但是不久前已經完成了錄音工作，正在計劃進行MV的拍攝。」據悉她的作品將由YG御用製作人Teddy操刀，讓不少粉絲非常期待。

▲Somi離開JYP娛樂後投抱YG子公司「The Black Label」，出道時間曝光。（圖／CFP）