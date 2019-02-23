ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星Somi接連因選秀節目《SIXTEEN》和《Produce 101》第一季闖出名聲，原屬經紀公司JYP娛樂的她，本來也被期待成員新人女團ITZY的成員之一。不過Somi卻意外與JYP娛樂結束合約，投抱YG子公司「The Black Label」旗下，如今也終於傳出將在五月正式出道的好消息。

▲▼Somi。（圖／CFP）

▲Somi離開JYP娛樂後投抱YG子公司「The Black Label」，出道時間曝光。（圖／CFP）

Somi因參加《Produce 101》成為限定女團I.O.I的一員，團體解散後，粉絲以為她會以JYP新生代女團之姿出道，等到的卻是她離開公司，投抱YG子公司「The Black Label」旗下。隨著JYP新女團ITZY一出道就成績不俗，反觀Somi與夯團再度擦身而過，讓粉絲十分擔心。

請繼續往下閱讀...

▲▼Somi在IG預告新作品不久了。（圖／翻攝自Somi IG）

▲Somi在IG預告新作品不久了。（圖／翻攝自Somi IG）

Somi 22日在IG放出與「The Black Label」錄音室工作人員，以及歌手Zion. T的合照，並寫道：「我們粉絲不要以爲我離得太遠了，不要傷心，真的離不了太遠。」還預告表示：「我想要完美無缺，因為我的慾望，所以請再等一下。」暗示兩人的合作並即將推出新作品。

▲▼Somi在IG預告新作品不久了。（圖／翻攝自Somi IG）

▲Somi在IG放上與錄音室工作夥伴，以及歌手Zion. T的合照預告新作。（圖／翻攝自Somi IG）

23日韓媒報導，據相關人士透露：「Somi確定將於5月初作為SOLO歌手出道，正以此為目標進行著最後的專輯製作。雖然現在還不確定是單曲還是迷你專輯的形式，但是不久前已經完成了錄音工作，正在計劃進行MV的拍攝。」據悉她的作品將由YG御用製作人Teddy操刀，讓不少粉絲非常期待。

▲▼Somi。（圖／CFP）

▲Somi離開JYP娛樂後投抱YG子公司「The Black Label」，出道時間曝光。（圖／CFP）

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

蒂芬妮揭出道12年心路歷程　「帶著微笑、戴著面具」伴隨痛苦

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

男網友轉防彈影片「粉紅髮男孩超美」　老婆氣噗噗為JIMIN鬧離婚

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

「拜託拜託不要買禮物」　成勛暖對粉絲：見面會收錢很抱歉

TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！

雪炫米蘭看秀旁邊坐「超大咖台灣男星」　粉絲驚喊：是神！

金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

急診室巧遇「天菜男神」！　護士圍一圈「搶著打針」網：被電暈了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Somi, 全昭彌, ITZY, Produce 101

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥
  2. 《跑男7》首集有「台灣歌壇天王」　2嘉賓名單曝光！
  3. ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美
  4. 跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡
  5. 周興哲花百萬「新身份曝光」　拉近一看⋯旁是混血辣模！
  6. Erika低潮：懷疑自己不適合當歌手！　「吐露內心」有洋蔥
  7. 河成雲親自搶票「來陰的」！4次打亂粉絲...竟真的買到了
  8. 轟東區沒落！　羅霈穎「驚人百萬收租」…4億房產大亨身家曝光
  9. 陳庭妮和胡宇威緋聞一傳6年！甜讚他新電影演出：滿不一樣
  10. 80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366