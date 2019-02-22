ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》以現代版皇室內部所發生的紛擾為故事內容，錯綜複雜的狗血劇，讓收視率不斷往上升，甚至加演兩集。《皇后的品格》21日播出完結篇，大韓帝國被推翻，「渣皇」李赫最終身亡，也是韓劇史上少見了男一、男二全死光的結局。

▲▼《皇后的品格》結局。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》最終回，「渣皇」李祿醒悟把羅王植的徽章扎進胸前。（圖／翻攝自SBS）

羅王植（崔振赫飾演）為了阻止大型爆炸危險，抱著炸彈死了，炸得面目全非。李赫（申成祿飾演）看到太后趙泰慈將所有的罪安在了自己身上後終於醒悟。李赫將羅王植的徽章扎在了胸前肉中，誓言道：「羅王植 ，今天開始，想要為你而活！」宣示與惡勢力鬥到底。

請繼續往下閱讀...

▲▼《皇后的品格》結局。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》最終李祿也死了。（圖／翻攝自SBS）

繼承了羅王植遺志，但李赫最終仍為了正義而死。臨終前，李赫對吳瑟妮（張娜拉飾演）說：「我對你犯下了不可饒恕的罪，不像皇帝，不像老公，對不起……」他臨終前握住了心愛的女人的手，告白道：「如果我們能有個不同的初遇，多好，作為平凡的人相遇，多好，不會這樣傷害你……還是謝謝你，跟我這樣的人結婚，讓我能去愛你，我愛你……瑟妮。」留下這句話後嚥下最後一口氣。

▲▼《皇后的品格》結局。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》閔宥拉變成傻子，卻也是擁有最幸福結局的人。（圖／翻攝自SBS）

大反派閔宥拉（李伊利雅飾演）被打成了傻子，雖然不認識兒子了，但也忘了仇恨，身邊有著丈夫和兒子共享天倫，被網友稱作是「擁有最幸福結局」的角色。其他的反派包括太后、崔潤美、徐江熙都被捕，崔潤美判了無期，太后和徐江熙判了死刑。

皇帝死後，皇后吳瑟妮宣佈皇室放棄所有權力，1897年開始的皇室到此真正結束，止於2019年。一年後，吳瑟妮帶著李赫的女兒李雅麗，與開炸雞店的娘家父親幸福生活在一起。李雅麗完全不熱愛讀書，反而希望做一個和吳瑟妮一樣的音樂劇演員。皇宮最後變成了博物館，李赫和吳瑟妮成了末代皇帝和皇后，成為人們口中的故事。

▲▼《皇后的品格》結局。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》皇后吳瑟妮放棄皇室權力，等同宣告大韓帝國結束。（圖／翻攝自SBS）

該劇被稱作「集灑狗血大成」之作，也創下高收視率，不過男一、男二全死光的結局還是讓不少觀眾難以接受，直言：「當初為何要硬寫感情戲？」、「女主角喜歡的究竟是誰，我想編劇自己也不清楚。」但也有人覺得，結尾收得恰到好處，「張娜拉那抹微笑太美了！」

回憶殺！古巨基再唱經典《情歌王》　螢光綠毛衣重現「3分多濃縮版本」

推薦閱讀

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

皇后的品格, 渣皇, 張娜拉, 申成祿, 崔振赫, 李祿, 吳瑟妮, 羅王植

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 火箭少女素顏打回原形！賴美雲被酸爆整型　親自公開「變化過程」反狂圈飯
  2. 小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻
  3. 雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼
  4. 許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光
  5. 金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃
  6. 鍾麗緹為小12歲嫩尪拼生子打針！　來台做這件事…第四胎落空
  7. 奧斯卡最佳影片預測／《羅馬》勝算最大！黑馬是《波希米亞》
  8. 5魯蛇警探抓毒販變賣炸雞！　《雞不可失》112分鐘笑好笑滿
  9. 陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」
  10. 《夏目友人帳》中文推廣曲公開！　TFBOYS王源演唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366