雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》以現代版皇室內部所發生的紛擾為故事內容，錯綜複雜的狗血劇，讓收視率不斷往上升，甚至加演兩集。《皇后的品格》21日播出完結篇，大韓帝國被推翻，「渣皇」李赫最終身亡，也是韓劇史上少見了男一、男二全死光的結局。

▲《皇后的品格》最終回，「渣皇」李祿醒悟把羅王植的徽章扎進胸前。（圖／翻攝自SBS）

羅王植（崔振赫飾演）為了阻止大型爆炸危險，抱著炸彈死了，炸得面目全非。李赫（申成祿飾演）看到太后趙泰慈將所有的罪安在了自己身上後終於醒悟。李赫將羅王植的徽章扎在了胸前肉中，誓言道：「羅王植 ，今天開始，想要為你而活！」宣示與惡勢力鬥到底。

請繼續往下閱讀...

▲《皇后的品格》最終李祿也死了。（圖／翻攝自SBS）

繼承了羅王植遺志，但李赫最終仍為了正義而死。臨終前，李赫對吳瑟妮（張娜拉飾演）說：「我對你犯下了不可饒恕的罪，不像皇帝，不像老公，對不起……」他臨終前握住了心愛的女人的手，告白道：「如果我們能有個不同的初遇，多好，作為平凡的人相遇，多好，不會這樣傷害你……還是謝謝你，跟我這樣的人結婚，讓我能去愛你，我愛你……瑟妮。」留下這句話後嚥下最後一口氣。

▲《皇后的品格》閔宥拉變成傻子，卻也是擁有最幸福結局的人。（圖／翻攝自SBS）

大反派閔宥拉（李伊利雅飾演）被打成了傻子，雖然不認識兒子了，但也忘了仇恨，身邊有著丈夫和兒子共享天倫，被網友稱作是「擁有最幸福結局」的角色。其他的反派包括太后、崔潤美、徐江熙都被捕，崔潤美判了無期，太后和徐江熙判了死刑。

皇帝死後，皇后吳瑟妮宣佈皇室放棄所有權力，1897年開始的皇室到此真正結束，止於2019年。一年後，吳瑟妮帶著李赫的女兒李雅麗，與開炸雞店的娘家父親幸福生活在一起。李雅麗完全不熱愛讀書，反而希望做一個和吳瑟妮一樣的音樂劇演員。皇宮最後變成了博物館，李赫和吳瑟妮成了末代皇帝和皇后，成為人們口中的故事。

▲《皇后的品格》皇后吳瑟妮放棄皇室權力，等同宣告大韓帝國結束。（圖／翻攝自SBS）

該劇被稱作「集灑狗血大成」之作，也創下高收視率，不過男一、男二全死光的結局還是讓不少觀眾難以接受，直言：「當初為何要硬寫感情戲？」、「女主角喜歡的究竟是誰，我想編劇自己也不清楚。」但也有人覺得，結尾收得恰到好處，「張娜拉那抹微笑太美了！」