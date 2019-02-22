TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓新人男團TXT（Tomorrow X Together）是防彈少年團（BTS）的第一組同門師弟團體，挾帶師兄的天團氣勢，加上五名團員都有高大帥氣的外表，讓他們還沒出道就備受關注，不僅預告影片已經有近1500萬點擊，出道專輯更是預購量就突破10萬。

▲防彈少年團師弟TXT，出道專輯的預購量已經破10萬張。（圖／翻攝自TXT推特）



在競爭激烈的KPOP界，一般新人團體專輯如果有賣到2到5萬張，就已經算是擁有不錯的成績。不過TXT的出道專輯《夢之章：STAR》從19日開始預購，短短3天預購量就已經達到10萬張，在新人中可說是相當驚人的成績。

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值得一提的是，經紀公司BigHit娛樂雖然已經公佈多支五名成員的概念影片，但對於各式團員的歌聲、團體歌曲概念等，都仍屬保密狀態。在這般狀況下就衝出10萬預購量，除了是體現TXT備受關注的程度，也代表眾人對他們的高度期待。

▲防彈少年團師弟TXT雖已公布成員樣貌，但歌聲和歌曲都還是謎團。（圖／翻攝自TXT推特）

相較之下，師兄防彈少年團的出道專輯，在正式發售前預購量僅760張，相差131倍的數字相當懸殊。不過防彈少年團憑著一步一腳印慢慢爬上天團的地位，也讓不少KPOP迷稱：「TXT絕對壓力超大！」TXT將於3月4日正式公開音源，並於3月5日舉辦出道showcase。