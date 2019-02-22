蒂芬妮揭出道12年心路歷程　「帶著微笑、戴著面具」伴隨痛苦

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女子天團「少女時代」出身的流行藝人Tiffany Young（蒂芬妮）即將發行個人首張英文EP專輯《Lips On Lips》，為此她難得進行直播，感謝歌迷長久來的等待與支持，並帶來收錄曲的特別演唱版本，蒂芬妮也透露這一路來的心路歷程。

▲蒂芬妮分享心路歷程。（圖／環球提供）

關於歌曲《Born Again》，蒂芬妮提到：「這首歌和音樂錄影帶擁有非常濃烈的情感和個人生命旅程意涵，它源自於我過往演藝生涯，必須帶著微笑、穿著面具所伴隨的所有悲劇與痛苦，而《Born Again》是我長久以來被迫從這些不堪經歷中奮鬥成長的熱情象徵」。

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專輯同名單曲《Lips On Lips》則完美無瑕地描摹了整張EP的「親密」與「親近」主題，蒂芬妮解釋說：「在每個童話故事中，在享受勝利和親吻之前，總要經歷掙扎和痛苦的奮鬥，為了度過這些艱困時刻，我必須閉上雙眼，看到童話故事與奇幻故事，才能忘卻痛楚，每個人都需要這個方法」。

▲蒂芬妮分享心路歷程。（圖／環球提供）

蒂芬妮在年幼時就苦嚐喪母之痛，之後她發現她的信仰就是音樂，藉此找到自我療癒的工具，從而確立她未來的發展之路。《The Flower》則是詮釋如何從痛苦中成長的歌曲。蒂芬妮說：「在我的生命中，花朵具有雙重意涵：死亡與痛苦，以及經歷美妙時光所伴隨的安慰與愛，我曾以笑容度過我生命中的某些黑暗與痛楚時刻，然後彷如一朵花展現自我充滿生命光彩，我懷著想帶給傾聽這首歌的人慰藉的心情來創作這首歌，他們的掙扎和艱困時刻，我可以成為紓解他們痛苦的花朵。」

蒂芬妮過去曾在數位平台KKBOX上與歌迷一起線上聽歌聊天，當時因為熱情的歌迷刷爆留言更登上南韓新聞。這次為了宣傳《Lips On Lips》，蒂芬妮也特別安排線上直播活動。

在專輯發行和巡迴演出之前，蒂芬妮也傳來另一喜事，她是唯一入圍iHeart Radio音樂獎「最佳個人爆發獎」的韓裔美國人，其他入圍者還包括Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui和Normani，這項音樂獎已開放歌迷上網投票，時間至美國東部時間3月8 日凌晨2點59分截止。