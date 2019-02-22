「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女星宋慧喬2月遭微博網友瘋傳婚變，謠言直指宋仲基出軌宋慧喬的造型師，但這項消息韓媒也沒有半則相關報導，全是網友片面之詞，卻在微博傳得沸沸揚揚而登上熱搜。經紀公司在風波延燒10天後，終於作出回應。

▲宋慧喬、宋仲基「婚變」傳言延燒10天。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



宋慧喬先是被傳「IG刪了很多照片」，包括與宋仲基的多張合照，婚變謠言在大陸傳得滿天飛，但後來證實並非事實，而是有心人士炒作。她20日現身仁川機場準備飛往新加坡參加活動，又被眼尖的人發現「左手無名指婚戒消失」，引起大批網友懷疑宋宋夫妻究竟是否婚變。

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▲宋慧喬在機場被目擊手上婚戒「真的拔了」。（圖／翻攝自STARK）



不過當天宋慧喬心情非常好，她不僅親切為粉絲簽名，還不忘轉頭向攝影大哥打招呼說掰掰，臉上掛著滿滿笑容。而她沒有戴婚戒引起討論，也有粉絲為她緩頰「可能剛好忘了」、「沒人規定婚戒要一直戴著啊」。

▲宋慧喬IG仍保有與宋仲基的結婚照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

在傳言延燒10天後，宋慧喬所屬經紀公司UAA以及宋仲基所屬的Blossom Entertainment雙雙發聲，對韓媒表示：「報導內容不實，我們之後不會再單獨回應。」韓媒更稱此傳言「荒謬」，也讓粉絲終於放下心中大石頭。