ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女星宋慧喬2月遭微博網友瘋傳婚變，謠言直指宋仲基出軌宋慧喬的造型師，但這項消息韓媒也沒有半則相關報導，全是網友片面之詞，卻在微博傳得沸沸揚揚而登上熱搜。經紀公司在風波延燒10天後，終於作出回應。

▲▼宋慧喬、宋仲基爆離婚。（圖／翻攝自微博、宋慧喬IG）

▲宋慧喬、宋仲基「婚變」傳言延燒10天。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

宋慧喬先是被傳「IG刪了很多照片」，包括與宋仲基的多張合照，婚變謠言在大陸傳得滿天飛，但後來證實並非事實，而是有心人士炒作。她20日現身仁川機場準備飛往新加坡參加活動，又被眼尖的人發現「左手無名指婚戒消失」，引起大批網友懷疑宋宋夫妻究竟是否婚變。

請繼續往下閱讀...

▲▼宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博熱搜炸開！（圖／翻攝自STARK）

▲宋慧喬在機場被目擊手上婚戒「真的拔了」。（圖／翻攝自STARK）

不過當天宋慧喬心情非常好，她不僅親切為粉絲簽名，還不忘轉頭向攝影大哥打招呼說掰掰，臉上掛著滿滿笑容。而她沒有戴婚戒引起討論，也有粉絲為她緩頰「可能剛好忘了」、「沒人規定婚戒要一直戴著啊」。

▲宋慧喬瘋傳離婚宋仲基。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋慧喬IG仍保有與宋仲基的結婚照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

在傳言延燒10天後，宋慧喬所屬經紀公司UAA以及宋仲基所屬的Blossom Entertainment雙雙發聲，對韓媒表示：「報導內容不實，我們之後不會再單獨回應。」韓媒更稱此傳言「荒謬」，也讓粉絲終於放下心中大石頭。

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

蒂芬妮揭出道12年心路歷程　「帶著微笑、戴著面具」伴隨痛苦

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

雪炫米蘭看秀旁邊坐「超大咖台灣男星」　粉絲驚喊：是神！

TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！

ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證

金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃

「拜託拜託不要買禮物」　成勛暖對粉絲：見面會收錢很抱歉

男網友轉防彈影片「粉紅髮男孩超美」　老婆氣噗噗為JIMIN鬧離婚

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋慧喬, 宋仲基, 宋宋CP

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲
  2. 分合9年沒結果…雷神弟「家燒毀那一刻」　麥莉決定嫁他！
  3. 「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了
  4. 林隆璇「自肥」合唱女神　曝誤認周慧敏「是花瓶」
  5. 「王寶強小王」遭爆入天津監獄服刑！　監獄發官博說話了
  6. 影／浩子2分鐘「機關槍垃圾話」不斷氣！網笑爆：想上這老師的課
  7. TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！
  8. 《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串
  9. 床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星
  10. 「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366