「拜託拜託不要買禮物」　成勛暖對粉絲：見面會收錢很抱歉

記者蕭采薇／綜合報導

「本部長」成勛因《焦急羅曼史》圈了不少粉絲，更因為韓綜《我獨自生活》讓人發現他不拘小節的一面。外表高冷的他其實有顆暖男的心，先前不但「拜託」粉絲不要買禮物給他，更表示對於粉絲見面會要收費也感到抱歉。

▲成勛將來台舉辦見面會。（圖／亞士傳媒提供）



成勛日前在生日前夕舉辦首爾場粉絲見面會，很多粉絲事前說要送禮物，卻讓成勛有些生氣。他因此長篇大論說教，更直言公司很討厭他說這種話，「但我還是要說」。成勛表示：「我什麼都不需要，來見面會空手就可以， 盡情的給予能量就夠了，把買禮物的金錢拿去和各位的家人、親愛的朋友、愛人和喜愛的人一起度過愉快的時光，再把那個認證照透過SNS發給我，就是最大的禮物了！」

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▲成勛寫中文送粉絲，素顏拍認證照。（圖／亞士傳媒提供）

「我對於收下票價也覺得非常抱歉！」成勛為了粉絲花錢買票而向粉絲道歉，他說非常想免費為粉絲做點什麼，現實上是不可能，所以對於買票看他的粉絲已經是他非常感謝的人，「拜託拜託不要再花錢！」連用兩次拜託，讓粉絲都非常感動。

▲成勛將來台舉辦見面會。（圖／亞士傳媒提供）

成勛2019年亞洲巡迴見面會《My Secret Date》2月份從首爾場起跑，3月17日移師台灣，也是海外首場。2月14日西洋情人節生日的成勛，很剛巧又將在3月14日白色情人節之後來台，與情人節特別有緣，將有什麼特別的驚喜，主辦單位賣關子，表示到時會給驚喜。