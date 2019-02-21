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金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《SKY Castle天空之城》演出南韓上流社會和升學壓力的黑暗面，劇情引人入勝，收視率打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄。劇中飾演慧娜的金寶拉和飾演雙胞胎基俊的趙炳圭21日爆出交往中，約會模樣全被拍。除了經紀公司認愛外，金寶拉也在FAN CLUB發文承認正與趙炳圭交往中。

《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀。（圖／翻攝自IG）

▲《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀。（圖／翻攝自IG）

23歲的金寶拉和22歲趙炳圭年齡相近，這對相差一歲的姊弟戀早在拍攝期間就流露曖昧氛圍，根據韓媒《THE FACT》報導，工作人員透露：「拍攝電視劇時兩人的關係已經成熟，應該也有人在拍攝現場發現了他們的關係。」

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▲▼金寶拉和趙炳圭交往後在IG放煙霧彈。（圖／翻攝自IG）

▲金寶拉和趙炳圭各自放上與同劇演員的合照，但當時兩人就已經交往了。（圖／翻攝自IG）

在雙方經紀公司承認戀愛後，金寶拉則在FAN CLUB發文表示，很抱歉一早就讓粉絲們驚嚇，「看到新聞後，腦中只想著要如何跟粉絲們說這件事情。」她承認在拍攝戲劇時和趙炳圭成為了好友，在拍攝殺青後也一直保持聯絡，「在這個月初正式確定了戀愛關係。」真誠地向粉絲報告了戀愛消息。

▲▼金寶拉和趙炳圭交往後在IG放煙霧彈。（圖／翻攝自IG）

▲金寶拉在《SKY Castle》慶功旅行時拍下男友趙炳圭的照片。（圖／翻攝自IG）

先前在劇組幕後影片中，兩人互動被事後一起在綜藝節目中否認戀愛說，不過20日爆出兩人確實交往中，不但有同款情侶T，也被拍到一起逛街、吃飯，期間男方看女生頭髮亂了，還貼心伸手女方整理瀏海，搭肩動作也很自然，完全就是熱戀中的情侶。

▲▼金寶拉和趙炳圭交往後在IG放煙霧彈。（圖／翻攝自IG）

▲金寶拉和趙炳圭少數放上IG的合照。（圖／翻攝自IG）

除此之外，日前《SKY Castle》劇組慶功度假時，抵達的隔天，金寶拉和趙炳圭也一起行動，兩人單獨一起逛街、吃飯，過馬路時，男方一樣貼心挽住女方的手，互動相當甜蜜，網友一片祝福聲，而小倆口也透過經紀公司坦承，確實是從2月初開始交往，現在是情侶關係。

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SKY Castle, 天空之城, 車基俊, 金慧娜, 金寶拉, 金寶拉

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