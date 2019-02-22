ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓捧紅TWICE、GOT7等團體的經紀公司JYP娛樂，在繼TWICE後睽違3年多推出新女團「ITZY」，由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜5名成員組成，出道後立刻打破女團最快登上一位的紀錄，可說是本年度最受關注的新人團體之一。其中舞蹈精湛的隊長藝智，近來出道前舊照成為話題。

▲ITZY隊長藝智（左一）舊照引起討論。（圖／CFP）

藝智有雙細長、單眼皮的鳳眼，這成為她在隊中與其他成員最不同的特徵。此外藝智有著170公分的身高，加上絕佳的身材比例，也讓她在舞台上非常有氣勢。因此被網友稱做「Position富人」，意指不只歌唱得好，舞蹈實力和外貌、身材也都非常優越。

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▲ITZY隊長藝智在舞台上非常有氣勢。（圖／CFP）

不同於隊內另外4名成員本身家就住在首爾市內或是近郊，家住全州的藝智為了出道夢想，總是週末搭車到首爾通勤練習。儘管單趟車程就要3小時，藝智還是堅持下來，也造就她絕佳的舞台表現力。

▲ITZY隊長藝智舊照被網友稱讚「可愛軟萌」。（圖／翻攝自韓網）



近來藝智過去的照片也曝光，然而不同於現在給人較為帥氣的印象，照片中的她反而帶著少女的可愛和純真，不變的是那雙鳳眼從小到大長得一模一樣，也被認證：「從小就是鳳眼美女！」、「五官和身材比例真的超好看。」

▲藝智從小就是鳳眼美人。（圖／翻攝自韓網）

▲藝智從小就是鳳眼美人。（圖／翻攝自韓網）

▲藝智從小就是鳳眼美人。（圖／翻攝自韓網）