吳宗憲56歲腰力超強！　狂拼《玩很大》極限挑戰：要了半條命

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲叱吒演藝圈數十年，到了56歲還能主持超耗體力的實境節目《綜藝玩很大》，他透露平常都有在保養身體，體力大概才18歲，尤其是男人最重要的腰力，更是保持得嚇嚇叫，笑說：「用過的都說棒！」也分享自己到這個年紀還這麼健康的秘訣。

吳宗憲工作滿檔，一天的工作時數就高達18小時，近日挑戰快問快答，反應依舊是非常靈敏，他笑說現在到了這個年紀，最怕的就是「錢在銀行、人在天堂」，所以都會養成運動習慣，透露之前《玩很大》挑戰登上越南的Ti Top島，自己一馬當先，「那個不是人上去的，要你半條命，等於爬了2次的101大樓，但是我ok的。」

▲吳宗憲。（圖／翻攝自臉書）



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被問到如果到無人島一定會帶什麼東西，吳宗憲毫不猶豫回答：「敏捷錠！」先前他受訪時曾表示：「這個非得要帶不可，人的骨頭個方面是天人五衰，髮蒼蒼、視茫茫、齒牙動搖、記憶力減退、體力大不如前，雖然沒有辦法抵抗，但是你可以延緩、可以長春，吃了這個身體的關節會好。」

除此之外，吳宗憲也強調運動一定要先暖身，所有關節都要顧到，因此從來沒有過運動傷害，心情面上也要保持愉快活潑，「好的心情是最佳的良藥。」不要懶懶待在家，要走出家門。

▲吳宗憲覺得自己腰力超強。（圖／翻攝自臉書）