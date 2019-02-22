從小在家彈鋼琴終於圓夢！　「台語發聲」唱出追夢心情

▲石尤圓夢發行台語專輯。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

台語歌壇新女聲本名石尤的YOYO，國小就被媽媽送去學鋼琴，國中開始一路念音樂系長大。大學主修小提琴，念古典音樂的她唸書時卻最愛聽孫燕姿的歌，在創作的過程當中因為聽了蕭煌奇跟伍佰的歌，決定用台語創作，寫出年輕人的新式搖滾台語歌專輯《小姐賣SONG》。

YOYO從小就想當歌手，小時候在家裡彈鋼琴時伴隨著來推拿客人偶發哀嚎聲，是她的成長記憶。大學畢業後毅然北上闖蕩，先從製作助理做起，同時累積自己的創作。

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作曲對YOYO來說不難，難的是如何把台語歌詞唱得輕巧有新味道，同時還得發音標準，只好常常打電話回家裡求救，石媽媽就這樣當起女兒的台語老師，遠距當起台語正音老師。錄音師則請來「草東沒有派對」的御用錄音師ANDY BAKER操刀，為了專輯製作，YOYO壯起膽子跟前輩「草東」進行搶人喬檔期作戰！

《小姐賣SONG》整張專輯10首歌寫的是她北上追逐音樂夢的心路歷程，到底什麼時候才會有人聽到我的歌聲呢？我的夢想會不會有沒有實現的一天？我能不能靠著音樂養活自己的夢想呢？於是產生了專輯同名第一波主打歌《小姐賣SONG》，翻玩諧音趣味。