曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

記者孟育民／台北報導

孫德榮前經紀人Simon驚傳病逝，由於他過去也曾帶過5566、K ONE等人，也參演過《MVP情人》，如今傳出噩耗，不少藝人都發聲哀悼。稍早，孫德榮表示，Simon在發現罹患胰臟癌後，都有持續在做化療，原本以為病情會好轉，沒想到仍不敵病魔突然離世，年僅50多歲就此殞落，讓他難掩悲痛說：「人生功課結束，無病無痛，一路通往西方極樂世界。」

▲孫德榮前經紀人Simon離世。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

Simon不僅擔任過孫德榮經紀人，還曾擔任喬傑立宣傳經理，算是他身邊的左右手。孫德榮回憶當時，感慨說道：「他來我公司應徵第一份工作，是我帶他進這一行，後來就變成他的終身志業，我們之間也培養出深厚的革命情感。」談及 Simon 的病情，孫德榮坦言胰臟癌相當棘手，「胰臟癌真的很難治，那時候雖然是初期，發現就已經很危險，當時還出現黃疸症狀。」並說等Simon靈堂設好後會再找時間去弔念。

▲孫德榮哀痛發聲。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

孫協志昨晚得知噩耗，在社群寫道，「平安、健康沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走。」王少偉也在限時動態寫下：「謝謝你陪伴著我們精彩的青春 R.I.P」。