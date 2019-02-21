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章子怡揭後母心聲！　憶初見14歲繼女場景：很心疼她　

記者傅家妤／綜合報導

大陸影星章子怡與老公汪峰育有一女「醒醒」，但對老公舊愛葛薈婕所生的女兒汪曼熙（小蘋果）也視如己出，她近日參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》，在第一期就談及與繼女的母女情，稱很心疼小蘋果：「（從）骨子裡心疼她，她第一次見我就叫媽媽。」稱小蘋果一開始就接受她了。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博／章子怡）

▲章子怡一直將繼女小蘋果視如己出。（圖／翻攝自微博／章子怡）

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《妻子的浪漫旅行2》除了第一季妻子團嘉賓謝娜外，還邀請到了袁詠儀、包文婧、章子怡及張嘉倪加入，陣容非常強大。在第一期節目中，妻子團聚在一起聊天，已經都是為人妻、為人母的5人，話題難免圍繞在老公孩子身上，而謝娜忍不住讚嘆章子怡非常厲害，與大女兒的感情非常好。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

▲▼章子怡。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

▲章子怡談及女兒笑得非常開心。（圖／翻攝自微博／章子怡）

章子怡忍不住吐露心聲，稱小蘋果從來沒排斥過自己，而且第一次見面就已經叫她媽媽，「我很心疼她，（從）骨子裡心疼她。」對此，在棚內的汪峰也表示，當初第一次帶女兒見章子怡時，事前曾徵詢過小蘋果的意見，對方完全沒有排斥，之後母女倆的感情一直都很好，無論是一家人外出或旅行，章子怡與小蘋果通常都會結伴同行。

▲▼章子怡。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

▲汪峰談女兒與章子怡的感情。（圖／翻攝自YouTube／《妻子的浪漫旅行2》）

老婆與前妻的女兒可以相處融洽，汪峰將這一切都歸功於老婆章子怡：「其實子怡很多方面，都讓熙熙（小蘋果）感受到了媽媽的溫暖，這一點是完全沒有任何人可以代替的，但又是熙熙最需要的，我從熙熙身上發生的事情，我就明白了一個道理，有的時候陪伴比血緣還要重要。」認為少了陪伴的親子關係「跟陌生人沒有太大的區別。」

▲▼章子怡。（圖／翻攝自微博／章子怡）

▲章子怡與繼女的感情非常好。（圖／翻攝自微博／章子怡）

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章子怡, 汪峰, 醒醒

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