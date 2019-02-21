廖科溢中美洲被丟包　暖男不在意：生命會自己找出路

記者林奕如／台北報導

廖科溢主持外景節目擄獲不少忠實粉絲，這次《溢遊未盡》來到四季如春的瓜地馬拉，瓜地馬拉不僅是中美洲的第一大城，也是兩千多年前古馬雅大城市的所在地，團隊率先來到了中央市場尋找瓜地馬拉三寶，沒想到才一進市場廖科溢就隨即被夥伴丟包了，因為大家都失心瘋採買。

▲廖科溢主持《溢遊未盡》遠赴瓜地馬拉。（圖／亞洲旅遊台提供）

廖科溢呆站在原地，趕緊追上後便開啟了答錄機模式，好奇的連環四發問：「你們在看什麼啊？看什麼？看什麼？看什麼？」原來是團隊的女團員看到精緻的馬雅服飾超想購買，他說：「常常被忽視，好啊，用力給他敗下去。」服飾店裡沒有試衣間，只能拿起大大的帆布遮擋試衣，廖科溢也發揮了暖男的個性幫忙拿起帆布，還不改幽默的說：「果然，生命會自己找到出路。」

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▲廖科溢在市場被丟包。（圖／亞洲旅遊台提供）

為了傳說中的瑪雅殿堂—提卡爾，一夥人清晨就動身前往五百公里外的佛羅雷斯市追尋瑪雅遺跡，天色還沒亮就摸黑爬上了提卡爾金字塔，希望能看見太陽露出的第一道曙光，可惜天不從人願起了大霧，雖然沒能看到日出，不過能夠親眼看見一號神廟以及其他宏偉的瑪雅遺跡也算是收穫滿滿了。

節目中也來到了制高點眺望城市，井然有序的棋盤式設計，讓廖科溢都不禁驚嘆的「哇」了一聲，而漫步在充滿精緻建築美學的古城之中，走在鋪著石板的街道上，彷彿置身於放大版的露天博物館，他還嘗試了手作玉米餅，拿著麵團雙手不停的拍打，不時發出「啪啪啪」的聲音，而他也笑著跟大家說：「剛剛遠遠的就聽到聲響，還以為這裡在舉辦什麼頒獎典禮呢。」