雷／《花不棄》預告「他」領便當！林依晨淚認焦屍網友全崩潰

記者林奕如／綜合報導

林依晨和張彬彬主演《小女花不棄》熱播，組成蓮花CP，重逢之後甜到爆表，張彬彬劇中不時使出背後環抱，加上情話撩妹，更在心儀他女子面前，宣示林依晨的「正宮主權」。最新劇情大進展，有3要角領便當，43集更預告張彬彬被火燒成一具焦屍，嚇壞一票粉絲。

▲▼張彬彬、林依晨組成蓮花CP。（圖／翻攝愛奇藝）

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林依晨飾演小乞兒花不棄，原先被七王爺誤導是私生女，痛心愛上「哥哥」陳煜（蓮衣客，張彬彬 飾），之後才明白真實身份是朱府孫小姐，男方被皇上派到東平郡當郡王，監視明月山莊，她為愛走天涯，兩人終於在沙漠重逢，她一度被沙匪擄走，獲救後更猛吃柳青蕪（黃心娣 飾）飛醋，蓮花CP只短暫甜蜜，讓粉絲直呼看不夠。

▲▼最新集數3要角領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

最新集數中，陳煜為了師父阿福安危，秘密前往小丘林，但無奈阿福和小妹被想要搶奪碧羅天地圖的人暗殺而死，陳煜營救時一陣混戰，反派柳明月領了便當，師父臨終前給陳煜地圖和聖物兩樣東西，陳煜身懷各方人馬想搶奪的寶物，加上皇上對他不信任，處境更加危險。

▲▼預告中林依晨認屍演技大噴發。（圖／翻攝愛奇藝）

43集預告中，東方炻（林柏宏 飾）把陳煜焦屍抬回，要花不棄心碎認屍，林依晨演技大爆炸，一開始對林柏宏含淚怒視：「你知道我為什麼不喜歡你嗎？因為你對我好，為了你自己的目的，你還是殘忍的把他屍體抬過來，想看我的反應，確認到底是不是他。」她之後忍痛看焦屍，哭到快要昏倒。這一幕也讓戲迷崩潰：「怎麼可能，我不相信」、「應該是假死，夫妻都要來這一套，扯平了」、「劇情好燒腦，主角都智商在線。」