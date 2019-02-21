夜闖命案旅館第一現場　錄到低鳴哭聲...照片人臉竟變「灰白霧狀」

記者林奕如／台北報導

藝人無尊 （珍珍）、Eason（黃尹宣）在緯來綜合台《逃跑吧好兄弟》節目擔任外景主持人，自第一季主持迄今三年多，兩人在詭異之點挑戰各種任務，被網友封「新鬼王」稱號。這次挑戰任務不僅難度更升級，還清楚拍攝到「祂」的影像跟聲音，兩人事後回看錄影內容，都驚呼：「真的嚇傻，毛骨悚然啊！」

▲吳尊、Eason《逃跑吧好兄弟》。（圖／緯來綜合台提供）

無尊表示，「前一陣子我們去到一間廢棄的汽車旅館，這裡曾發生駭人聽聞的凶案。才一進去就發生非常多不可解釋的靈異現象，「先是聽到樓上清楚的碰碰聲響，感覺是有『人』敲打著水泥牆壁的聲音。」但這還不是最恐怖的，無尊說：「我跟Eason重返凶案第一現場廁所，就看到滿地的金紙，接著浴缸那一側隱約聽到陣陣的低鳴聲，夾雜著哭腔。」

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▲檢查側拍照片，吳尊臉變成一團灰白霧狀。（圖／緯來綜合台提供）

吳尊耳麥有清楚錄到聲音，他內心很驚恐，本以為可以離開現場了，沒想到還得獨自一人完成任務，「整個過程好像一世紀這麼長，低鳴哭聲甚至有幾次近在我耳邊的感覺！」無尊說自己錄一半嚇到拔腿往外衝，慌張大喊：「可以不要錄了嗎？」謝沅謹老師解釋是這裡的「好兄弟」怨念太深才導致靈動這麼頻繁。

最詭異的是，錄影結束當下製作單位檢視側拍照片，一張照片清楚拍到Eason跟無尊，照片中完整呈現出無尊的手，但無尊的臉卻變成了一團灰白霧狀。無尊回憶：「當下我真的是腿軟，嚇到講不出話來。」錄影結束的回程路上，無尊說，開車時餘光掃到車上副駕有個黑影一直跟著，「真的太可怕！我頭完全不敢動啊。」

出外景的驚嚇指數更不斷升級，農曆年假期是他們暫時「逃跑」的休息日，今年Eason到南美秘魯旅遊半個多月，無尊則留在台灣，被問到有做了什麼樣的心情準備好跟「好兄弟」見面嗎？無尊笑稱：「過年期間回親戚家睡佛堂間，身心靈通體舒暢！」