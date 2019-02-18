ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

娛樂中心／綜合報導

許維恩2017年底和KID（林柏昇）分手，結束近5年戀情，儘管如此，雙方仍保持友好關係，還曾大方邀請前男友入鏡直播，外界對她感情特別關注，她自己也在幾段情中探索出自我，最讓她難忘又陷入人生最低谷的，莫過於22歲那一年失去摯愛楊明學。

▲（圖／翻攝自許維恩臉書）▲（圖／翻攝自YouTube）

▲許維恩22歲那一年痛失摯愛楊明學。（圖／翻攝自Youtube）

許維恩受《蘋果日報》訪問時坦言，22歲時男友楊明學癌逝，讓她陷入一生當中最嚴重的低潮，「我覺得我不在這個世界上，魂好像跟他一起走了」，一整年都混沌度日，楊媽媽心疼看不下去，請朋友介紹她當模特兒，希望她能藉由工作轉移生活重心。

外形亮眼的許維恩接案相當順利，幾乎天天排滿工作，甚至曾一天妝卸了又上14次，導致眼睛發炎發癢、皮膚過敏，她在家自己偷偷掉淚，哭完，隔天又跟沒事人一樣上工，如此拼命就是想忘記失去摯愛的痛苦，但這件事是一個傷口，只在她心上慢慢癒合，疤痕依然清晰可見。

▲▼許維恩真的接到《玩很大》邀約。（圖／翻攝自許維恩、KID臉書）

▲許維恩和KID交往5年，可惜最終仍以分手收場。（圖／翻攝自許維恩、KID臉書）

歷經生離死別，和前B.A.D.團員Alex（田恩沛）後，與KID（林柏昇）交往5年，高調情2017年收場，感情一路跌撞，現在回歸單身，她淡淡地說，22歲那一年之後，自覺人生沒有什麼難關是過不去的，至於和KID的那一段情，她不願再多談，「我不會再回應，因為感情是我自己的事情，講多了沒人想聽」。

許維恩探望已逝前男友楊明學。（圖／翻攝自許維恩臉書）

▲許維恩至今仍會在楊明學忌日上山祭拜。（圖／翻攝自許維恩臉書）

許維恩曾和楊明學感情被迫劃下句點，當年目睹對方飽受折磨而離世的她，一度暴瘦到36公斤，遲遲走不出陰霾，後來出專輯的主打歌《幸福是你的溫柔》，正是楊明學生前為她量身打造、從未發表的作品，她錄音時，整整哭了3天3夜，至今每逢對方忌日仍會上山祭拜，可見其用情至深。

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

推薦閱讀

被JJ點名！　她示愛「一起宵夜」全場噓爆

朴有天真的要回來了！　突發影片信「很想你們」

看比賽跟旁邊正妹聊開！　回家看照片「好眼熟」才驚覺：是韓女團成員

停紅燈滑手機「被警拿燈照」！　女星呆愣收罰單...一看金額傻眼

醫師更信！他隨口說出「避邪6步驟」　命理師傻眼：太專業

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

苦等軍人男友退伍2年！　德女模飛13hr接人爆哭

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

歐陽娜娜突被大叔cue拉琴！　「完全沒準備」慌張...一上台震撼全場

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了

《復仇者4》已死角色回歸！　網：果然有「時間旅行」

《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

看比賽跟旁邊正妹聊開！　回家看照片「好眼熟」才驚覺：是韓女團成員

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許維恩, 感情, 楊明學, KID, Alex

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐綺陽運勢／巨蟹「尷尬的桃花」　2星座感情順有優質對象
  2. 4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」
  3. 刪結婚證斷開已婚傳聞　超模何穗車中幽會男子3小時
  4. 聞Ashly後悔答應求婚…尼克：我會改　道歉隔1天履行承諾了！
  5. 胡歌耍帥噴香水…一按下去悲劇！　「高冷臉瞬間崩毀」網笑瘋：帥不過3秒
  6. 林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了
  7. 凱蒂佩芮訂婚戒「天價曝光」！　造型激似奧蘭多「送前妻求婚戒」
  8. 《皓鑭傳》的他自信說話了！不怕和《延禧攻略》做比較
  9. 林俊傑最終場爆驚喜！小巨蛋對唱胡彥斌...張靚穎也坐台下看
  10. 林俊傑聲帶受損險退歌壇！　催淚自剖低潮..經紀人親揭真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366