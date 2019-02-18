許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

娛樂中心／綜合報導

許維恩2017年底和KID（林柏昇）分手，結束近5年戀情，儘管如此，雙方仍保持友好關係，還曾大方邀請前男友入鏡直播，外界對她感情特別關注，她自己也在幾段情中探索出自我，最讓她難忘又陷入人生最低谷的，莫過於22歲那一年失去摯愛楊明學。

▲許維恩22歲那一年痛失摯愛楊明學。（圖／翻攝自Youtube）



許維恩受《蘋果日報》訪問時坦言，22歲時男友楊明學癌逝，讓她陷入一生當中最嚴重的低潮，「我覺得我不在這個世界上，魂好像跟他一起走了」，一整年都混沌度日，楊媽媽心疼看不下去，請朋友介紹她當模特兒，希望她能藉由工作轉移生活重心。

外形亮眼的許維恩接案相當順利，幾乎天天排滿工作，甚至曾一天妝卸了又上14次，導致眼睛發炎發癢、皮膚過敏，她在家自己偷偷掉淚，哭完，隔天又跟沒事人一樣上工，如此拼命就是想忘記失去摯愛的痛苦，但這件事是一個傷口，只在她心上慢慢癒合，疤痕依然清晰可見。

▲許維恩和KID交往5年，可惜最終仍以分手收場。（圖／翻攝自許維恩、KID臉書）



歷經生離死別，和前B.A.D.團員Alex（田恩沛）後，與KID（林柏昇）交往5年，高調情2017年收場，感情一路跌撞，現在回歸單身，她淡淡地說，22歲那一年之後，自覺人生沒有什麼難關是過不去的，至於和KID的那一段情，她不願再多談，「我不會再回應，因為感情是我自己的事情，講多了沒人想聽」。

▲許維恩至今仍會在楊明學忌日上山祭拜。（圖／翻攝自許維恩臉書）



許維恩曾和楊明學感情被迫劃下句點，當年目睹對方飽受折磨而離世的她，一度暴瘦到36公斤，遲遲走不出陰霾，後來出專輯的主打歌《幸福是你的溫柔》，正是楊明學生前為她量身打造、從未發表的作品，她錄音時，整整哭了3天3夜，至今每逢對方忌日仍會上山祭拜，可見其用情至深。