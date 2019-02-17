醫師更信！他隨口說出「避邪6步驟」　命理師傻眼：太專業

記者楊蕎綺／綜合報導

許多人都不信鬼神之說，尤其在一般人觀念裡，醫師一生唸的都是科學，所有決定都是看數據判斷，不過腎臟科醫師洪永祥在節目上坦言，內科醫師當久就會相信有「好兄弟」存在，拿他自己舉例，過去在大醫院服務時還不太信，直到出來開業後，發生幾次怪事，經高人指點才平安度過難關。

▲洪永祥直到碰到難以解釋的狀況後，才開始相信鬼神存在。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）



洪永祥在節目《醫師好辣》中透露，他自己出來開腎臟內科診所後，碰到許多難以解釋的狀況，後來碰到一位有陰陽眼的高人，對方告訴他，照顧病人不只身心，連「靈」都要健康才行。

大部分洗腎病人氣場、磁場都較弱，在路上就容易被好兄弟跟，若一路跟進洗腎室，發現很多病人氣場、磁場都很弱，「祂實在太喜歡這個地方了，就會定居下來。」慢慢累積很多好兄弟進來，診所就會開始發生不平安的事件。

▲謝沅瑾稱讚洪永祥醫師避邪方法很專業。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）



於是每一年歲末年終，大概要過年時，就得進行「淨化」儀式，準備7把鹽、7把糯米，泡在用沸水和冷水調製的「陰陽水」裡，燒一個淨化符，再拿7葉榕由裡往外甩，把好兄弟請出去。除此之外，事先要將門神紙拿到名門正廟過香爐，請神明保佑家宅平安，再貼到門口，洪永祥笑說，每一次做完這個儀式，「洗腎室的空氣都變得好清新。」

▲洪永祥在高人指點下，每年都會在診所進行淨化儀式。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）



若儀式做完，還有漏網之魚，那麼診所裡擺的黑曜岩就派上用場了，洪永祥說西方理論中，黑曜岩水晶是可以避邪氣的，且對應到人體是海底輪部位，與腎臟健康息息相關，超標準避邪方法讓命理大師謝沅瑾聽了都忍不住稱讚：「非常專業！」

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