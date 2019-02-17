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苦等軍人男友退伍2年！　德女模飛13hr接人爆哭

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓嘻哈歌手Beenzino長相帥氣、身高180公分，從小在紐西蘭長大，還是高學歷「首爾大學」畢業生，才華與外貌都具備十分受歡迎，2015年認愛德國模特兒Stefanie Michova，戀情穩定。2017入伍服役的他，經過2年終於在17日退伍，Stefanie也特地到場，兩人一見面就緊緊相擁、哭成一團。

Bennzino退伍。（圖／翻攝自Beenzino、Stefanie Michova IG）

▲▼Beenzino滿期退伍，女友迎接哭成淚人兒。（圖／翻攝自Stefanie Michova、Beenzino IG）

Bennzino退伍。（圖／翻攝自Beenzino、Stefanie Michova IG）

Beenzino 17日正式退伍，家人和女友早早就在軍營外等待，Stefanie一看到他走出來，馬上衝上前，他看著對方一臉疼惜，兩人緊緊擁抱，女友再回頭已經滿臉淚痕，網友看了也深受感動，紛紛留言：「結婚吧」、「要等待2年真的不容易」、「光是看著也感覺滿滿幸福。」

Bennzino退伍。（圖／翻攝自Beenzino、Stefanie Michova IG）

▲▼Stefanie感動地說，終於等到男友回來。（圖／翻攝自Stefanie Michova IG）

Bennzino退伍。（圖／翻攝自Beenzino、Stefanie Michova IG）

事實上，Stefanie在接男友退伍的前一天，就在個人IG限時動態上坦言，從1年9個月前，她就一直等待明天的到來，終於等到這一天，她緊張到幾乎無法入睡，真正見到男友時，更是忍不住激動情緒，不停掉下淚水，興奮和喜悅之情溢於言表。

▼影片取自Stefanie Michova IG，如遭刪除請見諒。

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