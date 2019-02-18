高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

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高雄直播主牟芝緹（Di Di）4年前就讀大一時，幫海軍上校艦長退伍的爸爸顧店賣包子，被顧客拍下性感身材意外爆紅，連帶家中生意見長，有網友因此暗酸她「靠身材賣」，她態度大方地回應，一般人上班時也會打扮得漂亮得體，在家裡幫忙生意對她來說就是一份工作，並不太在意酸民言論。

▲牟芝緹幫忙家裡顧店意外爆紅。（圖／翻攝自牟芝緹IG）

牟芝緹爸爸牟善榮曾任康定號巡防艦長，她是牟家3姊妹中的老大，從小就比同年齡的孩子成熟懂事，據《蘋果日報》報導，小時候遇母親將臨盆，爸爸趕著出3個月的遠航，只來得及載媽媽到醫院，由才就讀小二的她，照顧剖腹產後的媽媽。

▲▼牟芝緹幫忙製作包子、棗餑餑，也兼當店員。（圖／翻攝自牟芝緹IG）



6年前牟爸退役後，決定自己開業賣包子，當時19歲、就讀大一的牟芝緹手巧會製作包子，於是只要有空檔就會幫忙做包子，也兼當店員。沒想到店才開幕1年多，有網友側拍她顧店模樣，並PO上網稱她「包子西施」，皮膚白皙又有驚人上圍，亮麗外型讓不少網友求店址朝聖，隨著店裡生意越來越好，也決定加賣水餃，消息傳出後，曾有粉絲一次訂了1萬顆，一部分自己拿走，其餘則請她代為捐助給寒士和孤兒院。

▲牟芝緹不怕部分網友酸言，依然感激當年拍下她顧店身影的網友。（圖／翻攝自牟芝緹IG）



無奈人紅是非多，牟芝緹被部分網友酸言「靠身材賣」，但她態度坦率大方，依然視當年PO她照片上網的網友為貴人，讓家裡用心經營的店面獲得更多關注，雖然不知道這位網友真實身分，但她一直抱著感恩的心情。