鄭靚歆德妻影片遭惡意歪樓　她怒轟「白天當爸晚上性騷」：太噁心

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的藝人鄭靚歆，在2023年與德國女友Aky登記結婚，經常在社群分享生活日常。怎料，她日前幫老婆上傳的影片，竟引來不少男網友留下疑似騷擾的評論，她為此氣得直說：「真的是太噁心了！」

▲鄭靚歆和Aky在2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

老婆影片遭低級言論洗版 鄭靚歆怒轟：白天當父親、晚上性騷擾

鄭靚歆日前幫Aky上傳一支關於烤肉秘訣的影片，沒想到留言區竟瞬間變成「下半身留言板」，充斥著不堪入目的低級言論。鄭靚歆痛批，在這些網友眼中「老婆說什麼內容完全不重要」，重要的只有「想看的地方」。

鄭靚歆更提到：「最諷刺的是，這些留言裡面的人很多都有老婆、有小孩，你們是白天當父親，晚上在網路上示範什麼叫做性騷擾嗎？」認為這些網友若無其事地評論別人的女兒，腦子裡只剩下性器官運轉，這種價值觀不叫幽默，而是「危險」。

▲▼鄭靚歆對於老婆被言語騷擾相當不滿。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

別讓集體沉默成為幫兇 鄭靚歆：男生不阻止就是在助長文化

鄭靚歆引用老婆曾提過的研究指出：「當男生看到其他男生在性騷擾卻不阻止，他們就是在默許、在助長這種文化。」她認為這不單單只是個人問題，而是整個體制的病態，當旁觀者選擇沉默，心理學上的「旁觀者效應」會讓責任被群體稀釋，使得大家更容易選擇不作為，「改變不該落在女生身上，而是教育男性挑戰錯誤的觀念，並對自己的行為負責，今天你可以選擇不再沉默。」

而Aky也在限動截圖網友的留言，直說：「我真的要吐…」強調自己就是故意將字幕放在胸部的位置做遮擋，「因為有太多噁男！你去看你媽的奶！你可以對她這種噁心的話看看。」

▲Aky發文。（圖／翻攝自Instagram／akyniwa）