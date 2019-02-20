《一吻定情》藏《少女時代》彩蛋！大咖「回娘家」網驚：這是他？

記者林映妤／台北報導

陳玉珊執導，王大陸、林允主演的《一吻定情》翻盤網友看法，不少人觀後直呼「這個直樹我可以」！20日《一吻》釋出5分鐘幕後花絮，許多看過電影的觀眾也都發現了《我的少女時代》不少演員回歸客串，「回娘家」支持陳玉珊，大咖彩蛋令人驚喜！

《一吻定情》電影幕後花絮中，出現了《我的少女時代》李玉璽、簡廷芮、陳彥允、張立東，他們分別客串了宅男學生、江直樹女粉絲、跨欄隊長、電動人力車車伕，讓不少粉絲看了電影相當開心。雖然簡廷芮和陳彥允的戲份最後被刪掉，但仍可在花絮中一窺他們搞笑，而且顛覆了他們在《少女》中的印象！

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▲▼李玉璽在《一吻定情》飾演宅男。（圖／京騰娛樂提供）

李玉璽、簡廷芮在《少女》飾演校草、校花，但在《一吻》中卻造型大變，李玉璽蓬頭垢面戴起粗框眼鏡，模樣看起來又宅又矬，還相當不客氣地兇了女主角；簡廷芮也梳起捲髮半屏山，和大文在地上狂搶「直樹摸過的水龍頭」，俗俗的瘋狂粉絲完全破壞女神形象！

▲張立東在《一吻定情》是熱血車伕。（圖／京騰娛樂提供）

陳彥允、張立東在《少女》是混混，但一個化身帥氣的陽光運動員，一個變成搞笑的熱血車伕，同樣顛覆他們在觀眾心目中的模樣。

▲▼陳彥允在《一吻定情》是陽光運動員。（圖／京騰娛樂提供）

不過大咖回歸，不計形象，全都是為了力挺陳玉珊，李玉璽笑說：「每次我都演校草或是校園男神的角色，這次演宅男，我覺得這才是我。」張立東則說：「上次演混混嘛，這次就是…混混找到工作了。」陳彥允：「有種回娘家的感覺，就是回來玩，很開心！」簡廷芮也很滿意：「在《少女》就是乖乖牌校花，這次是很大的反差！」

▲▼簡廷芮梳起半屏山在《一吻定情》是狂粉。（圖／京騰娛樂提供）