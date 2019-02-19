ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《東區女巫》珍娜戴溫約會ing！　與男友帶女兒迪士尼三人行

記者張靖容／綜合報導

美國影集《東區女巫》主角珍娜戴溫（Jenna Dewan）與查寧坦圖（Channing Tatum）育有一個女兒Everly，去年四月宣布與對方離婚後，沒多久就交了新男友演員Steve Kazee！就在19日下午，她帶著女兒與男友在迪士尼約會的景象被媒體逮到了！

▲東區女巫。（圖／翻攝自INSTAGRAM／jennadewan）

▲珍娜戴溫（Jenna Dewan）。（圖／翻攝自INSTAGRAM／jennadewan）

▲東區女巫。（圖／翻攝自INSTAGRAM／jennadewan）

請繼續往下閱讀...

▲Steve Kazee。（圖／翻攝自INSTAGRAM／stevekazee）

外媒報導，Steve Kazee就是一副準備好要當Everly爸爸的模樣，在樂園裡，Everly很興奮地不停的四處張望，而Steve Kazee就擔任著推嬰兒車的角色，乍看之下，就是一個模範生級別的好爸爸。

而珍娜戴溫與前夫也沒有因為離婚而不再連絡彼此，相反的他們共同扶養女兒，還在上個萬聖節一起帶女兒變裝挨家挨戶的要糖果，且一起開心自拍。在最近的好萊塢中就有多對離異的夫妻與前任共同扶養小孩，例如布萊德彼特（Brad Pitt）與裘莉（Angelina Jolie）、安娜法瑞絲（Anna Faris）和克里斯普瑞特（Chris Pratt）。

▲東區女巫。（圖／翻攝自INSTAGRAM／channingtatum）

珍娜戴溫（Jenna Dewan）與查寧坦圖（Channing Tatum）。（圖／翻攝自INSTAGRAM／channingtatum）

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

推薦閱讀

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

珍娜戴溫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人
  2. 黃小柔上廁所⋯門外「3雙眼」狂盯　兒子「催情話」她愣住了
  3. 任賢齊砸錢投資《跑馬》　虧片酬「還堅持拍下去」原因曝光　
  4. 李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？
  5. 二伯被誤認理科太太！　蔡阿嘎一旁爆笑…問「知道我是誰嗎」結果糗翻
  6. 《東區女巫》珍娜戴溫約會ing！　與男友帶女兒迪士尼三人行
  7. 單親家長大…被看衰「給不人了幸福」　陳學冬罕見揭心聲
  8. Sandy驚覺遭人敵視！深夜IG吐心聲：很好笑　「高EQ反擊」被讚爆
  9. 林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛
  10. 張雁名報警趕前女友！被爆「為100元吵架才丟包」　女方友：是他問要不要過夜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366