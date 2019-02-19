《東區女巫》珍娜戴溫約會ing！　與男友帶女兒迪士尼三人行

記者張靖容／綜合報導

美國影集《東區女巫》主角珍娜戴溫（Jenna Dewan）與查寧坦圖（Channing Tatum）育有一個女兒Everly，去年四月宣布與對方離婚後，沒多久就交了新男友演員Steve Kazee！就在19日下午，她帶著女兒與男友在迪士尼約會的景象被媒體逮到了！

▲珍娜戴溫（Jenna Dewan）。（圖／翻攝自INSTAGRAM／jennadewan）

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▲Steve Kazee。（圖／翻攝自INSTAGRAM／stevekazee）

外媒報導，Steve Kazee就是一副準備好要當Everly爸爸的模樣，在樂園裡，Everly很興奮地不停的四處張望，而Steve Kazee就擔任著推嬰兒車的角色，乍看之下，就是一個模範生級別的好爸爸。

而珍娜戴溫與前夫也沒有因為離婚而不再連絡彼此，相反的他們共同扶養女兒，還在上個萬聖節一起帶女兒變裝挨家挨戶的要糖果，且一起開心自拍。在最近的好萊塢中就有多對離異的夫妻與前任共同扶養小孩，例如布萊德彼特（Brad Pitt）與裘莉（Angelina Jolie）、安娜法瑞絲（Anna Faris）和克里斯普瑞特（Chris Pratt）。

▲珍娜戴溫（Jenna Dewan）與查寧坦圖（Channing Tatum）。（圖／翻攝自INSTAGRAM／channingtatum）