鄭雨盛法庭上險窒息！《證人》逼哭觀眾...5天狂吸2億票房

記者吳孟庭／綜合報導

由最帥大叔鄭雨盛和《與神同行》金香起合作新電影《證人》，久違演出「暖男」律師角色，卻因為大量法庭戲苦不堪言，差點拍到窒息。還透露與《機智牢房生活》竄紅的「小迷糊」李奎炯即興對戲的超好默契！

▲「國民暖男」鄭雨盛，睽違17年搭檔合演摧淚新作《證人》。（圖／甲上提供）

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鄭雨盛在戲中飾演為了追求成功而加入了著名的法律事務所，並受雇為一名殺人嫌犯辯護的律師，然而謀殺血案廣受媒體與社會關注後，他必須贏得官司才能成為事務所合夥人。片中大量的法庭戲讓他受盡苦頭，因為棚內搭景通風不易導致氧氣量低，讓他拍到差點窒息，劇組還特地準備攜帶式氧氣面罩給他。

▲《證人》鄭雨盛、金香起主演。（圖／甲上提供）

李奎炯此次扮演檢方律師，成為鄭雨盛的對手，有次鄭雨盛講完台詞後都快走出鏡頭外了，他卻突然加戲，轉回來勸李奎炯深呼吸放鬆，李奎炯也馬上接球作反應，自然的演技互動讓角色更加立體，而導演也佩服地說：「鄭雨盛整個人一半都在鏡頭邊緣了，居然還能回頭讓鏡頭拍到，我看他連角度都算好了。」

《證人》上映也爆出佳績，在韓國短短5天締造近2億台幣的驚人票房，奪得新片票房冠軍、超強口碑更橫掃韓國，讓73萬名觀眾感動落淚，獲韓國最大連鎖戲院CGV觀眾滿意度99%，2月27日在台灣也看得到。