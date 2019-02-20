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梅根王妃重回影壇！　18禁電影將在戲院上映

記者張靖容／綜合報導

梅根王妃（Meghan Markle）自從嫁給英國威廉王子（Prince Harry）之後，便退出演藝圈，專心的當個稱職的英國王妃。近日有片商看好王妃的高人氣，將她在2011年拍攝的限制級喜劇《The Boys and Girls Guide to Getting Down》灑上大錢將版權買下，計畫在北美戲院上映！

▲梅根王妃。（圖／CFP）

梅根王妃。（圖／CFP）

《The Boys and Girls Guide to Getting Down》講述一群20歲出頭的年輕男女在洛杉磯的某個夜晚參加派對，盡情狂歡的故事。梅根王妃在片中飾演一位叫Dana的單身女郎，是個放浪形骸還有吸毒惡習的壞女孩，除了思想不羈，還羨慕好友豐滿的胸部，對著一面鏡子打量自己的胸部大小，考慮著是否要去做隆乳手術。

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相較於大家所熟悉的《無照律師》中那個有著完美身材的性感尤物瑞秋，梅根王妃在這部電影中會展現更為大膽的形象，讓觀眾大飽眼福，勢必會給所有人帶來一個全新的視野。

▲梅根王妃。（圖／翻攝自臉書／The Royal Family）

▲梅根王妃與威廉王子。（圖／翻攝自臉書／The Royal Family）

▲梅根王妃。（圖／翻攝自臉書／The Royal Family）

梅根王妃與皇室家族。（圖／翻攝自臉書／The Royal Family）

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