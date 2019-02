梅根王妃重回影壇！　18禁電影將在戲院上映

記者張靖容/綜合報導

梅根王妃(Meghan Markle)自從嫁給英國威廉王子(Prince Harry)之後,便退出演藝圈,專心的當個稱職的英國王妃。近日有片商看好王妃的高人氣,將她在2011年拍攝的限制級喜劇《The Boys and Girls Guide to Getting Down》灑上大錢將版權買下,計畫在北美戲院上映!

▲梅根王妃。(圖/CFP)

《The Boys and Girls Guide to Getting Down》講述一群20歲出頭的年輕男女在洛杉磯的某個夜晚參加派對,盡情狂歡的故事。梅根王妃在片中飾演一位叫Dana的單身女郎,是個放浪形骸還有吸毒惡習的壞女孩,除了思想不羈,還羨慕好友豐滿的胸部,對著一面鏡子打量自己的胸部大小,考慮著是否要去做隆乳手術。

相較於大家所熟悉的《無照律師》中那個有著完美身材的性感尤物瑞秋,梅根王妃在這部電影中會展現更為大膽的形象,讓觀眾大飽眼福,勢必會給所有人帶來一個全新的視野。

▲梅根王妃與威廉王子。(圖/翻攝自臉書/The Royal Family)

▲梅根王妃與皇室家族。(圖/翻攝自臉書/The Royal Family)

