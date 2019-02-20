ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

單親媽唯一兒子遭綁撕票！《密陽》十周年登台：比悲傷更悲傷

圖文／鏡週刊

韓國女星全度妍當年藉名導李滄東執導電影《密陽》風光奪下第60屆坎城影展影后，該片將透過數位修復版本在台灣大銀幕獻映。全度妍飾演帶著兒子逃到亡夫故鄉，希望和兒子找到嶄新人生，沒想到兒子卻被綁架撕票，她嘗試藉宗教力量支撐意志。寫實且貼近人心故事內容也被影人稱：「看過《密陽》會明白，或許一般人根本不懂什麼是悲傷。」

請繼續往下閱讀...

全度妍將單親媽媽的角色表現得淋漓盡致，在人格的揣摩到情緒過度，幾幕撕心裂肺的哭喊牽動觀眾心底，雙眼泛淚，全度妍表示：「《密陽》是一部清淡寫實卻又讓人痛心至極的人生故事。」導演李滄東也被誇塑造演員能力非常高超，當被問及如何與演員溝通角色揣摩？李滄東笑回：「拍片時我最常說的話就是『不要演戲』，不讓他們表現出他們的演技，而只問他們，『有感覺嗎？』有，那就夠了。」

  1. 全度妍聯手宋康昊演出《密陽》。（華聯國際提供）
  2. 李滄東導演（右）要求演員：「不要演戲。」只要表現出對的感覺就好。（華聯國際提供）

《密陽》不僅讓全度妍成為韓國首位坎城影后，她在國內囊括多項大獎女主角，而與她合作的宋康昊也是演技備受肯定的韓國國民影帝，在片中默默愛慕著她，平凡又貼近生活的演技讓觀眾折服。《密陽》數位修復版將在2月28日於北中南限定戲院上映，詳情請上華聯國際官方粉絲頁。


更多鏡週刊報導
出門寧願冷也不要醜　翁馨儀帶錯裙子直接下半身失蹤
「小鄧紫棋」蕾菈悔吃減肥藥　1週急瘦3公斤身體拉警報
睽違16年再聚首　林依晨合體張天霖讓網友好懷念

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

推薦閱讀

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年
  2. 汪小菲爸罕見曝光！「五官神複製」網看傻：原來你爸那麼帥
  3. 吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光
  4. 粉絲吵架爆影響S.H.E感情！Selina：想聽真話嗎…認了很愚蠢
  5. 女神卡卡證實恢單　「連續2任男友訂婚後就分手」
  6. 單親媽唯一兒子遭綁撕票！《密陽》十周年登台：比悲傷更悲傷
  7. 蕭敬騰學Bo妞叫「媽咪～」凸槌！　賈靜雯翻白眼：我…孩子長好大了
  8. 5年前收到「迪麗熱巴私訊」　他隔2年才看到..結局「很悲傷」！
  9. 克里斯伊凡是《阿凡達》男主角人選！被打敗原因藏10年
  10. 瘋電影／沒有煙硝的愛情　有些愛情註定刻骨銘心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366