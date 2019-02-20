單親媽唯一兒子遭綁撕票！《密陽》十周年登台：比悲傷更悲傷

圖文／鏡週刊

韓國女星全度妍當年藉名導李滄東執導電影《密陽》風光奪下第60屆坎城影展影后，該片將透過數位修復版本在台灣大銀幕獻映。全度妍飾演帶著兒子逃到亡夫故鄉，希望和兒子找到嶄新人生，沒想到兒子卻被綁架撕票，她嘗試藉宗教力量支撐意志。寫實且貼近人心故事內容也被影人稱：「看過《密陽》會明白，或許一般人根本不懂什麼是悲傷。」

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全度妍將單親媽媽的角色表現得淋漓盡致，在人格的揣摩到情緒過度，幾幕撕心裂肺的哭喊牽動觀眾心底，雙眼泛淚，全度妍表示：「《密陽》是一部清淡寫實卻又讓人痛心至極的人生故事。」導演李滄東也被誇塑造演員能力非常高超，當被問及如何與演員溝通角色揣摩？李滄東笑回：「拍片時我最常說的話就是『不要演戲』，不讓他們表現出他們的演技，而只問他們，『有感覺嗎？』有，那就夠了。」

《密陽》不僅讓全度妍成為韓國首位坎城影后，她在國內囊括多項大獎女主角，而與她合作的宋康昊也是演技備受肯定的韓國國民影帝，在片中默默愛慕著她，平凡又貼近生活的演技讓觀眾折服。《密陽》數位修復版將在2月28日於北中南限定戲院上映，詳情請上華聯國際官方粉絲頁。



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