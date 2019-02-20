ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《艾莉塔》當初劇本一度難產　只因她「沒有弱點」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《艾莉塔：戰鬥天使》影評。（影片／《星光好選喆》節目）

記者王筱筑、主播簡立喆／報導

《艾莉塔：戰鬥天使》由好萊塢億萬大導詹姆斯柯麥隆構思近20年，親自改編劇本並擔任製片，他對主角艾莉塔內心無所畏懼的精神充滿佩服，「我喜歡艾莉塔因為她完全無所畏懼，寫一個沒有恐懼的角色十分有趣，如果她有座右銘就會是『我不會對邪惡袖手旁觀』，面對不公不義時她會採取行動，不管對手多高大、多強壯、多具威脅，她都會正面迎擊。」

詹姆斯柯麥隆一方面也認為這個角色很難描寫，因為艾莉塔需要「弱點」，他認為艾莉塔的弱點在於她所愛的人，因為她從來不為自己害怕，但卻害怕自己關心的人受傷，只有這樣她才會害怕各種可能會發生的事情，影響到心愛的人。

請繼續往下閱讀...

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

柯麥隆也大讚艾莉塔是一個很棒的角色，「我認為她代表我們需要的女性賦權，而這賦權來自於她的內在心理與精神品格，當然她有著超越體型的力量，也很容易被人低估，甚至她也低估自己，她在電影前半段說過『我只是個不重要的女孩，他們把我跟其他垃圾一起丟掉』因為她真的是在一堆垃圾中被找到，人們真的很容易低估矮小的人。」

「艾莉塔」本尊由《移動迷宮》系列有亮眼表現的加拿大女星羅莎薩拉查擔任，柯麥隆認為實在很難量化全劇組對看見羅莎時的反應有多大，「她一出現在每個人面前，就把驚人的情感與生命力投注在每一刻，她在對白每一刻都產生變化和複雜反應，令人震驚的是這非常真誠而由衷，我從沒見過類似的表現。」他更提到尤其這樣成熟完美的表演出自於羅莎這樣年紀輕輕的演員，實在令人很人驚豔。

▼《艾莉塔：戰鬥天使》監製詹姆斯柯麥隆完整專訪收錄在本集《星光好選喆》中。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

汪峰暗示老婆說出「我愛你」　章子怡想半天：你想要我的銀行密碼嗎

推薦閱讀

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

林志穎開6000萬超跑買零食！　McLaren Senna全台只有10輛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

艾莉塔, 銃夢, 戰鬥天使, 詹姆斯柯麥隆, 阿凡達

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳佩慈女兒「不到1歲就背12萬愛馬仕」！　住947億皇宮城堡炫：比迪士尼美
  2. 影評／《祝你忌日快樂》喜劇、驚悚與微科幻
  3. 哈林攜愛妻住信義區豪宅！　起底24年「擁東區億萬房產」
  4. 《艾莉塔》當初劇本一度難產　只因她「沒有弱點」
  5. 李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃
  6. 茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」
  7. 婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金
  8. 梅根王妃重回影壇！　18禁電影將在戲院上映
  9. Selina隔19年穿北一女制服！　瘦一圈變V臉「神逆齡」根本女高生
  10. 小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366