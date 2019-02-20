《艾莉塔》當初劇本一度難產　只因她「沒有弱點」

▲《艾莉塔：戰鬥天使》影評。（影片／《星光好選喆》節目）

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／報導

《艾莉塔：戰鬥天使》由好萊塢億萬大導詹姆斯柯麥隆構思近20年，親自改編劇本並擔任製片，他對主角艾莉塔內心無所畏懼的精神充滿佩服，「我喜歡艾莉塔因為她完全無所畏懼，寫一個沒有恐懼的角色十分有趣，如果她有座右銘就會是『我不會對邪惡袖手旁觀』，面對不公不義時她會採取行動，不管對手多高大、多強壯、多具威脅，她都會正面迎擊。」

詹姆斯柯麥隆一方面也認為這個角色很難描寫，因為艾莉塔需要「弱點」，他認為艾莉塔的弱點在於她所愛的人，因為她從來不為自己害怕，但卻害怕自己關心的人受傷，只有這樣她才會害怕各種可能會發生的事情，影響到心愛的人。

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▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

柯麥隆也大讚艾莉塔是一個很棒的角色，「我認為她代表我們需要的女性賦權，而這賦權來自於她的內在心理與精神品格，當然她有著超越體型的力量，也很容易被人低估，甚至她也低估自己，她在電影前半段說過『我只是個不重要的女孩，他們把我跟其他垃圾一起丟掉』因為她真的是在一堆垃圾中被找到，人們真的很容易低估矮小的人。」

「艾莉塔」本尊由《移動迷宮》系列有亮眼表現的加拿大女星羅莎薩拉查擔任，柯麥隆認為實在很難量化全劇組對看見羅莎時的反應有多大，「她一出現在每個人面前，就把驚人的情感與生命力投注在每一刻，她在對白每一刻都產生變化和複雜反應，令人震驚的是這非常真誠而由衷，我從沒見過類似的表現。」他更提到尤其這樣成熟完美的表演出自於羅莎這樣年紀輕輕的演員，實在令人很人驚豔。

▼《艾莉塔：戰鬥天使》監製詹姆斯柯麥隆完整專訪收錄在本集《星光好選喆》中。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

