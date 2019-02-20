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克里斯伊凡是《阿凡達》男主角人選！被打敗原因藏10年

《阿凡達》山姆沃辛頓（Sam Worthington）。（圖／《阿凡達》劇照）

▲《阿凡達》男主角山姆沃辛頓。（圖／《阿凡達》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

由山姆沃辛頓（Sam Worthington）主演的《阿凡達》於2009年上映，在全球襲捲27.87億美元的票房，成為影史最賣座電影，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）也積極發展續集，近來受訪時卻透露，當時的男主角人選包括查寧塔圖（Channing Tatum）和克里斯伊凡（Chris Evans）。

詹姆斯卡麥隆在Empire Podcast上表示，「我很喜歡查寧和克里斯的魅力，他們都是很好的人，但是山姆的聲音質感很好，每個人都表現了劇本的同樣部分，但在電影最後的演講時，他站起來說，『這是我們的土地，登上去坐騎吧，飛得像風一樣快速』，我會跟著他一起戰鬥，我不會跟隨其他人，他們從那時開始就在演藝工作上展現能力了，不過山姆當時早已經準備好。」

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克里斯伊凡（Chris Evans）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里斯伊凡。（圖／達志影像／美聯社）

山姆沃辛頓之後也接演《超世紀封神榜》、《怒戰天神》、《聖母峰》、《鋼鐵英雄》、《末世異種》等，但大家對他印象最深刻的，仍是《阿凡達》中的Jake Sully一角。克里斯伊凡則是以「美國隊長」走紅，查寧塔圖獨有的魅力也讓他擁有多部知名作品。

查寧塔圖（Channing Tatum）。（圖／達志影像）

▲查寧塔圖。（圖／達志影像）

《阿凡達》續集將於2020年12月18日上映，山姆沃辛頓、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、史帝芬朗（Stephen Lang）、喬凡尼瑞比西（Giovanni Ribisi）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）都將回歸演出，並新加入凱特溫絲蕾（Kate Winslet）。第3集則於2021年12月17日上映、第4集於2024年12月20日上映，第5集於2025年12月19日上映。

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阿凡達, 山姆沃辛頓, Sam Worthington, 查寧塔圖, Channing Tatum, 克里斯伊凡, Chris Evans

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