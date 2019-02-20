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還記得《逃出絕命鎮》的受害者嗎？他們合體「黑豹黨」電影

《逃出絕命鎮》。（圖／《逃出絕命鎮》劇照）

▲丹尼爾卡盧亞（右）和凱斯史坦費爾德在《逃出絕命鎮》。（圖／《逃出絕命鎮》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

導演瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）創造《黑豹》奇蹟後，動向也備受注目，接下來將投入製作《Jesus Was My Homeboy》，傳出《逃出絕命鎮》的2位黑人男星丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）和凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）正在洽談演出。

如果達成協議，丹尼爾卡盧亞將飾演Fred Hampton，美國歷史上著名的民權活動家和組織者，迅速登上「黑豹黨（Black Panther Party）」的領導地位，卻死於1969年芝加哥警局和FBI有爭議的突襲行動，死亡時年僅21歲。凱斯史坦費爾德則會飾演William O’Neal，為FBI在黑豹黨的線人。

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丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）和凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹尼爾卡盧亞和凱斯史坦費爾德。（圖／達志影像／美聯社）

有趣的是，丹尼爾卡盧亞和凱斯史坦費爾德曾合作過《逃出絕命鎮》，凱斯史坦費爾德飾演一名被動過手術的受害者，其實他最知名的作品還包括《亞特蘭大》。丹尼爾卡盧亞近期作品則為《寡婦》，和瑞恩庫格勒也合作過《黑豹》。瑞恩庫格勒接下來將會推出《怪物奇兵》續集和《黑豹》續集。

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Jesus Was My Homeboy, 丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）和凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield

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