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人物側寫／擁抱世界，世界給你更溫暖的擁抱ㄧ張鈞甯

文、圖／林奕如

那一天早上，尼泊爾小女孩拉著即將離去的張鈞甯，並送上一袋小白花，接著害羞地轉身跑開，「這些野花是我清晨起床，去深山採摘的喔。」

張鈞甯收過許多昂貴名花，但山區小女孩的真心與貼，讓這一袋野花「無價」，看張鈞甯站在學校牆壁前，雙手捧著這袋小白花，久久離不開視線，低頭聞一下香氣，笑得像小孩一樣開心對著周圍工作人員說：「我有，你沒有！」這一刻讓我難以忘懷。

擁抱這個世界的同時，世界也會帶給你更溫暖的擁抱

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▲張鈞甯尼泊爾行 。（圖／記者林奕如攝）

來此之前，張鈞甯才剛殺青一部戲，接下來工作一路排滿，但還是努力拜託經紀人，喬出這空檔時間，來到尼泊爾計畫區進行探視，對有些藝人來說「0收入公益行程很累」，但對3度擔任世展會資助計畫代言人的她來說，「來這裡就是休息。」

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

從2011年越南之旅開始、2012年走訪蒙古、2014年啟程去加勒比海的島國海地，2018年來到內陸國家尼泊爾，在旅途中遇見每一個張著純真大眼、打從內心快樂的知足小孩，對張鈞甯而言，是讓她從被工作壓力狠狠掏空，再勇敢邁開腳步的心靈充電時間。

因為她始終記得，「我在30歲生日時，前往蒙古見到資助的第一個孩子，永遠忘不了，與她目光交會那一刻，我從她的眼神裡，看到最初從事演藝工作那個單純的自己。」

▲張鈞甯尼泊爾。（圖／記者林奕如攝）

要前往陌生的內陸國家尼泊爾，又是偏遠地區的計畫區，一開始出發的交通移動，就需要整整2天時間，張鈞甯因為感冒身體微恙，出發時聲音啞到讓人擔心，看她跟著工作人員一起擠在小小的經濟艙，沒要求升等商務艙（藝人待遇），像小女孩一樣憨憨地熟睡，一秒反轉我之前觀看她電視劇、記者會上接觸時，那種一貫冷靜知性印象。

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

台北出發後，飛往廣州轉機，6小時的中長途飛行，抵達尼泊爾首都加德滿都時已經是半夜，恍恍惚惚之中，踩著階梯下了飛機，身後不遠的一架飛機正在起飛，轟轟噪音加上起飛捲起的刺骨寒風，讓人瞬間清醒，才發現我站在跑道旁的柏油路上，迷你的特里布萬國際機場，只有2層樓高的紅瓷磚樓房、3個登機口，初到達的第一天對我而言是震撼。

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

在首都短暫停留8小時，隔天又搭上國內航機，在飛往拉德納格爾的途中，一行人守在飛機小小的窗，找尋世界最高峰珠穆朗瑪峰，算是此行難得的放鬆時刻，一下飛機後，坐上吉普車一路奔馳約5小時，才抵達此行目的地「東烏代普爾計畫區」。

張鈞甯把握飛行、坐車時間休息，每晚連晚餐都沒吃，早早入睡就是為了補充精神，6天下來堅持把行程走好走滿。探視行程緊湊，一連走訪模範媽媽教室、幼兒發展中心、小學兒童社團、天空小學等，計畫區土路顛簸，漫天揚起的黃沙，好幾次遮蔽駕駛視線，我坐在吉普車副駕駛座，看車子開往深山，好幾次都心想「這還有路嗎！」瞬間變成實境節目感。

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

前往待資助兒童古曼家，以及基礎保健站時，更是大量消耗體力，雖然被當地人估算「走10分鐘就會到」地點，但對我們來說，一點也不輕鬆，一行人在陡峭的山路攀爬40分鐘，才氣喘吁吁抵達，看張鈞甯雖然感冒，但長期運動鍛造出的好體力，穩穩地走在隊伍後方，一點也不感覺累，我覺得，對她來說甚至是一種享受。

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

看她從行前細心準備的「百寶盒」，一一拿出彩色筆、繪畫本、跳繩等文具，號召害羞小孩一起來玩，活脫脫就是孩子王，雖然語言不同，但她努力用肢體語言，要讓彼此相處零距離，還趁台上校長正在致詞時，拿出袋子裡的氣球努力吹，細心看紙條教學，就是為了要給小孩「造型汽球」驚喜。

她說：「我們的到訪，對他們來說可能是一輩子才遇到的事。」正因為難得，她更要好好把握每一刻，趁空檔拿著自備的單眼相機，記錄自己所感受到的一切事物，也不時蹲低腳步，記錄孩子眼中所看到的世界。

「用孩子的眼睛看世界，人生會變得更開心，我心中永遠有個長不大的死小孩。」張鈞甯在一次訪談這樣說，這一刻我感覺到了。

▲張鈞甯尼泊爾。（圖／記者林奕如攝）

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

張鈞甯在離開尼泊爾的最後一天早上，也給我們一個驚喜，主動找尼泊爾當地工作人員、這幾天辛苦開車的7輛吉普車駕駛一對一拍立得，也不忘記一起同行的台灣工作人員、隨行採訪記者，一個都不漏的屬名留言加上簽名，給這次旅程留下溫暖的禮物。

▲張鈞甯尼泊爾世展會關懷行。（圖／記者林奕如攝）

●作者林奕如，《ETtoday星光雲》娛樂中心記者，用心接觸演藝圈人事物，用心看待每一個時刻，喜歡跟大家分享所想，用筆寫下所看所聽一切。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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張鈞甯, 尼泊爾, 世展會, 資助兒童, 東烏岱普爾計畫區

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