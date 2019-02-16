每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

▲參與《魂囚西門》演出後，蕭敬騰反而認為世上其實根本沒有鬼。



圖文／鏡週刊

在公視新戲《魂囚西門》中挑大梁主演的蕭敬騰，飾演為鬼魂做心理輔導的諮商師。對於如此驚悚又懸疑的設定，蕭敬騰卻老神在在說：「其實我國中就看見鬼，不是貞子那種鬼，是神鬼那種鬼！」

從小在萬華區長大的蕭敬騰，雖然是基督徒，但因住家樓下是宮廟，讓他從小就視「見鬼」如常事，但這些「鬼」並非大家印象中臉色慘白或有著血盆大口駭人的模樣：「常在我眼前出現一秒的臉孔，很像四川變臉秀的那些瞬間秒變的臉譜，其實一點也不可怕，反而五顏六色很漂亮，每次都不同。」

曾有過「省話一哥」封號的蕭敬騰坦承，有多次「見鬼」的經歷，但小時候從未在父母面前提過。他國中時愛打架，且喜歡成日往西門町跑，奶奶過世時，父母見他完全無感，差點情緒崩潰。他說：「阿嬤去世那一個禮拜，我還是每天照常和同學們出去玩，父母覺得我好像一個惡魔，怎麼連至親家人的離開，都沒有任何反應。」

▲蕭敬騰在《魂囚西門》中挑大梁，飾演為鬼魂做心理輔導的諮商師。



到底是什麼原因呢？蕭敬騰透露：「因為我每天都看到阿嬤照常回家，坐在她每天都會坐的椅子上，所以我不知道阿嬤走了。」他也苦笑：「我很清楚父母崩潰的點，覺得怎麼會有這種孩子，阿嬤都去世了，怎麼可以每天都出去玩。」最後終於知道阿嬤過世，他狠狠大哭一場，卻依然沒說明為何那星期像沒事般開心無憂，父母更是至今都不明白。

拍完《魂囚西門》後，蕭敬騰認為這世界上根本沒有鬼的存在：「現實生活中，我過去面對『鬼』抱持理解的心情，但面對這部戲的鬼魂，我反而覺得應該是心理狀態出問題。有時過於真實反而覺得是鬼，或因太脆弱產生很多想像，其實一切都是幻覺作祟！」

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