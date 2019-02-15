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英網紅隨機抓路人惡作劇！　網友一看認出「是韓劇男神」

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓演員柳俊烈因《請回答1988》《我只是個計程車司機》在台灣擁有高知名度，近日他趁著工作空檔，隻身到英國旅遊，沒想到碰巧遇上當地網紅Snatchy隨機抓人惡作劇，影片還被放上Instagram，韓網友看了紛紛湧入留言：「柳俊烈怎麼會在這裡出現啦哈哈哈哈！」

柳俊烈出現在英國網紅影片裡。（圖／翻攝自Snatchy IG）

▲柳俊烈在倫敦路邊查看照片的時候，意外被當地網紅當反應測試對象。（圖／翻攝自@snatchy IG

英國網紅Snatchy經常在IG上分享隨機整人、測試路人反應的趣味影片，14日情人節他遠遠看到一個亞洲男子站在路邊，似乎在檢查自己拍的照片，於是上前遞了紅色愛心氣球，並告白：「你願意當我的情人嗎？」對方雖然有點不知所措，但還是開心地道謝收下。

柳俊烈出現在英國網紅影片裡。（圖／翻攝自Snatchy IG）

▲柳俊烈開心接下氣球，但拿著呆站路邊，似乎不知道該拿氣球怎麼辦。（圖／翻攝自@snatchy IG）

原本只是單純的小惡作劇，但影片一公開，韓網友馬上認出這位「路人」是柳俊烈，消息傳開後，該則PO文下方湧入大量韓文留言，全都在笑說：「柳俊烈怎麼會在這裡出現啦！」、「反應也太可愛了」隨後Snatchy也從留言得知他是南韓演員，標記柳俊烈的IG帳號並表示：「很高興見到你，我的朋友。希望你有個美好的情人節。」

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關鍵字

柳俊烈, 惡作劇, snatchy

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