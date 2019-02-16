許維恩大姊43歲變這樣！　比基尼「0修圖」全身照…網看傻：太誇張

記者潘慧中／綜合報導

許維恩上有兩個姊姊路兒和菲菲，下有一個相差11歲的弟弟湯姆，其中3姊妹外型亮麗，吸引一票粉絲個別追蹤粉絲專頁。大姊許路兒最近飛往泰國曼谷散心，大方曬出零修圖比基尼辣照，讓不少網友看傻眼：「誰相信這叫43歲！」

▲許路兒似乎越變越年輕。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）



許路兒15日連續在Instagram更新限時動態，可以看到她隨興紮起頭髮、戴上咖色墨鏡，嘟起嘴巴賣萌，黑色比基尼外面套上一件白色罩衫，散發濃濃的度假氣息，角度一切換，鏡頭自拍兩腿中間，纖細緊實的美腿一覽無遺。

▲▼許路兒最近去曼谷散心。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）



不僅如此，許路兒隨後曬出趴臥在躺椅的美照，悄悄脫掉搭配的白罩衫，秀出繞頸比基尼，豐滿北半球和深邃事業線讓人直噴鼻血，可能看到有粉絲跪求全身照，她害羞地PO在限時動態，水蛇腰的纖瘦身材根本和少女沒兩樣。

▲▼43歲的許路兒身材超狂。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）



許路兒2017年曾因凍齡美貌登上英國媒體， 外媒以「你絕對不敢相信她幾歲！台灣設計師以極為青春的外貌驚艷網友」的標題形容她，事實上，她透露平常飲食清淡，大多以青菜水果為主，但她強調無論是澱粉、蛋白質、蔬果都要均衡攝取，只是會少吃肉類。

▲許路兒凍顏有術。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）



運動方面，許路兒透露自己沒有刻意上健身房，因為要持之以恆才會有效果，所以選擇了輕鬆又能確切做到的方法，像是騎腳踏車、走路逛街等運動，「不是壓迫自己很像做功課一樣的做運動，沒壓力自然就會心甘情願地持續下去。」後天保養絲毫沒有馬虎。