韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓女歌手秋和政（추화정）曾以女團出道，2018年曾獨自來台宣傳solo新歌，中文實力震驚全場，也曾和台灣Youtuber阿圓合作介紹台灣美食，日前阿圓驚喜在首爾突擊，找她一起唱KTV（練歌房），沒想到她輕鬆飆唱信樂團經典歌《死了都要愛》，驚人肺活量嚇壞阿圓。

▲▼秋和政在韓國KTV飆唱《死了都要愛》。（圖／翻攝自Youtube／一隻阿圓）



秋和政看到阿圓驚喜拜訪嚇了一跳，直說自己沒化妝，但一進到KTV裡便如魚得水，中韓文歌穿插著唱，接連唱了《小幸運》、BLACKPINK《Playing with Fire》、《學貓叫》，聲音聽起來甜美清亮，沒想到中間竟畫風一變，唱信樂團經典歌曲《死了都要愛》，唱到副歌飆高音段落，輕鬆唱上去且絲毫沒有痛苦表情。

▲秋和政曾以女團D.Holic的成員身份出道，在團體裡擔任主唱。（圖／資料照／傑米鹿提供）



秋和政的鐵肺功力讓阿圓跟傑米鹿聽了忍不住起立鼓掌，阿圓說覺得當天去的KTV其實麥克風音質不太好，「是和政真的很會唱才有這種聲音」，也笑說韓國偶像隨便唱都強到傻眼，「韓國歌謠圈真心難混！」

▼約5:13秒。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

