ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓女歌手秋和政（추화정）曾以女團出道，2018年曾獨自來台宣傳solo新歌，中文實力震驚全場，也曾和台灣Youtuber阿圓合作介紹台灣美食，日前阿圓驚喜在首爾突擊，找她一起唱KTV（練歌房），沒想到她輕鬆飆唱信樂團經典歌《死了都要愛》，驚人肺活量嚇壞阿圓。

秋和政唱《死了都要愛》。（圖／翻攝自Youtube／一隻阿圓）

▲▼秋和政在韓國KTV飆唱《死了都要愛》。（圖／翻攝自Youtube／一隻阿圓）

秋和政唱《死了都要愛》。（圖／翻攝自Youtube／一隻阿圓）

秋和政看到阿圓驚喜拜訪嚇了一跳，直說自己沒化妝，但一進到KTV裡便如魚得水，中韓文歌穿插著唱，接連唱了《小幸運》、BLACKPINK《Playing with Fire》、《學貓叫》，聲音聽起來甜美清亮，沒想到中間竟畫風一變，唱信樂團經典歌曲《死了都要愛》，唱到副歌飆高音段落，輕鬆唱上去且絲毫沒有痛苦表情。

▲韓女歌手秋和政專訪。（圖／傑米鹿提供）

▲秋和政曾以女團D.Holic的成員身份出道，在團體裡擔任主唱。（圖／資料照／傑米鹿提供）

秋和政的鐵肺功力讓阿圓跟傑米鹿聽了忍不住起立鼓掌，阿圓說覺得當天去的KTV其實麥克風音質不太好，「是和政真的很會唱才有這種聲音」，也笑說韓國偶像隨便唱都強到傻眼，「韓國歌謠圈真心難混！」

▼約5:13秒。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

推薦閱讀

孫安佐吼「只想看動漫」都為了孫鵬、狄鶯！　背後原因超暖心

紅時20天就賺3千萬！　《Vogue》封面女郎「嫁錯人」落魄睡銀行門口

張軒睿「切肝救父」！　術前第一次告訴爸：我真的很愛你

分手林明禎「莫名變黑羊」！　張軒睿迷失自曝陰暗面

爺爺爸爸靠她養！　直播主被笑「300就能睡」：親情在錢面前都是狗屁

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

爆料林志玲大牌遲到！　她預測替身「慘烈下場」

孫協志不回來...　孫媽「獨居過年」打給閨蜜哭了

秀琴過年「唱K整夜」鄰居崩潰報警！　她道歉：原住民天生肺活量大

YG推13人男團！　團名、粉絲名曝光...網友「荒謬到笑」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

秋和政, 死了都要愛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了
  2. 《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列
  3. 屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！
  4. iKON第一對偶像CP破局！女方秒認完...YG聲明粉絲全傻了
  5. 離婚4年…白百何「外套護肚」飄孕味　小鮮肉陪上婦產科！
  6. 獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影
  7. 終於等到！周曉涵摟腰輕吻　周孝安露甜笑：她嘴很軟
  8. 張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點
  9. 男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推
  10. 韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366