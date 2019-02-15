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助理被罵到祖宗18代！　陳美鳳罕見動怒封殺他

娛樂中心／綜合報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳在演藝圈打滾多年，一直持著與人為善的想法，只對自己人要求嚴格，不過她過去曾為保護助理，罕見和一位執行製作動怒，甚至再也不願和對方合作。

▲陳美鳳。（圖／民視提供）

據《Yahoo！奇摩》報導，陳美鳳某次要到汐止片廠拍片，就在快抵達前接到執行製作人來電，對方在電話那一頭罵得之兇，「三字經都出來了，祖宗十八代也都出來了！」助理雖沒開擴音，但聲音大到她都聽見了，了解狀況之後發現，是有一位藝人在等宵夜的期間表示想要提前拍完收工，製作人卻拿她的助理出氣。

電話裡大小聲，陳美鳳本人到了現場，執行製作又是好聲好氣，後來在休息室碰見那位說想要提早收工的藝人，對方忙著解釋自己是在罵工作人員不會發通告，不是不願意等她，但她心裡清楚，該執行製作人就是罵她助理給那藝人看，「因為他們感情好。」

▲▼ 陳美鳳 。（圖／記者林彥君攝）

事後陳美鳳親自打電話給那位執行製作人說清楚，「我是一個不遲到早退的人，難得會遲到，我覺得你帶人要帶心，又是橋樑，應該要關心我怎麼了，而不是打來就大罵，我不是累犯。」她也直言自己是拍民視的戲，「民視如果沒有給你（執行製作）這機會，你也沒有機會這樣（對待別人）。」此後她也不願再和該執行製作合作：「我再也不拍那個人的戲！」

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