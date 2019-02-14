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楊祐寧「配偶欄」有名字了！　維基百科驚見「3子女」資料

娛樂中心／綜合報導

藝人楊祐寧2015年和郭采潔分手後，感情生活便一直是空白，沒想到14日他個人的維基百科頁面上，「配偶欄」竟出現一位女性的名字，後面還註明3年前就結婚，甚至下方還新增了「兒女欄」，大大寫著3個楊姓的名字，最小的還寫今年出生，引發一陣熱議，但他本人一頭霧水直說：「蛤？我怎麼都不知道。」

楊祐寧維基百科被改已婚。（圖／翻攝自楊祐寧臉書、維基百科）

▲楊祐寧日前PO出與新娘的合照，一度讓粉絲誤會，但後來證實照片中的女生是他姊姊。（圖／翻攝自楊祐寧IG）

楊祐寧個人的維基百科頁面上，14日「配偶欄」突然出現韓子珊這個名字，下方還新增了「兒女欄」，寫著「楊銘睿、楊瑞珉、楊希儀」，分別註明是2016年、2017年、2019年生。個人生活欄位裡更有「詳細故事」，上面寫著他與小10歲的牙醫女友韓子珊結婚，結婚一周年時，他還送上一間診所給老婆，日期和情節都寫得頗詳細。

楊祐寧維基百科被改已婚。（圖／翻攝自楊祐寧臉書、維基百科）

▲楊祐寧維基百科頁面一度被更改成已婚、有3子女。（圖／翻攝自維基百科）

不過據《蘋果日報》報導，楊祐寧完全不認識這個名叫「韓子珊」的人，之前的戲劇作品裡也從沒有過這個名字，聽到自己被爆已婚，還有3個孩子，他只覺得很好笑，而現在該內容已被刪除。

▲▼《俠盜聯盟》記者會,楊祐寧。（圖／記者季相儒攝）

▲楊祐寧得知此事只覺得很有趣。（圖／資料照／記者季相儒攝）

由於維基百科是一個由多位志願者，所共同編輯而成的字典，等於任何可以使用網路的使用者，都可以針對內容進行編輯，偶爾會有人故意將錯誤資訊放入、更改，資訊並非百分之百正確，

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楊祐寧, 配偶欄, 維基百科

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