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《沙贊！》柴克萊威下戲「超中二」！鬥嘴小孩：我也想當英雄啊

記者林映妤／台北報導

DC宇宙最另類超級英雄片《沙贊！》15日公布幕後花絮，飾演這位「超中二英雄」的柴克萊威（Zachary Levi）在片場真的就和興奮的青少年沒兩樣，他笑說：「我只要出現在片場就很入戲，『我這麼厲害嗎？』、『我能飛來飛去，打擊犯罪嗎？』」訪問中他甚至和比利巴特森、傑克狄倫葛雷瑟一起玩鬧，模樣超逗趣！

《沙贊！》由《安娜貝爾：造孽》導演大衛桑德柏格執導，找來柴克萊威飾演這名內心是少年，外表卻是成人的超級英雄，而他將面對的是由馬克史壯飾演的邪惡希瓦納博士。柴克萊威訪問時也和比利巴特森鬥嘴，2個人爭著都想當英雄，他還大聲嚷嚷：「拜託，大人也想當英雄好嗎？我還在等著呢！」

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》柴克萊威化身中二英雄。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟影業提供）

在超級英雄沙贊變身前，他是14歲的男孩比利貝特森，輾轉生活在數個寄養家庭之間，校園生活也並不如意，但是他有顆善良的心，被一名俱備神力的巫師選中，並賜予「沙贊」的神力。從此他只要喊出「沙贊！」就會立刻變身成年後的自己，穿上超級英雄的披風與緊身衣，「然後…我們當然想做任何大人能做的事情啊！那真是超好玩的！」

飾演沙贊的柴克萊威說：「在我們試探超能力的過程之中，比利也會像任何青少年對成人的世界充滿一樣好奇心，不只測試自己的超能力，也想挑戰一些只有大人才能做的事情，例如喝啤酒這種大人很享受的特權。他就像一個凡人突然獲得超人的力量，進入一個嶄新的世界！而沙贊的極限在哪裡？能像超人一樣飛嗎？能接住子彈嗎？能像閃電俠一樣快速移動嗎？這些探索的過程讓人超興奮的，但在此同時，他也必須盡快精通這些能力，因為邪惡力量已經找到他了。」

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》比利巴特森、傑克狄倫葛雷瑟以及飾演反派的馬克史壯。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟影業提供）

大衛桑德柏格說：「我覺得每個人心中都住著一個超級英雄，當你是一名寄養家庭的孩子，在你獲得超能力的第一時間，你當然會想先幫助自己，比利貝特森也不例外，他想讓自己脫離貧困，不再被大人指使，甚至可以藉由變身翹課，躲過不喜歡的隨堂考試。」

大衛補充：「我覺得沙贊就像每一個青少年的寫照，身體漸漸轉成大人了，但心智卻還是個小孩，雖然偶爾做些奇怪的事情，但心中還是保有純真、善良的一面。我們每個成年人都經歷過從青少年轉為成年人的那段時光，這部電影也會讓有超級英雄夢想的成年人回想到自己還是青少年的那一刻，這是他與其他超級英雄最不一樣的地方。」

《沙贊！》4月3日上映。

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