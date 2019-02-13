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已向陸元琪求婚？　小11歲新歡揭「真實關係」喊她小琪姐

娛樂中心／綜合報導

陸元琪跟袁惟仁離婚2年多，近日被爆出已經有了毛帽新歡呂元鐘（Max），13日還有消息傳出，男方已經開口向她求婚，對此呂元鐘稍早否認，對於兩人牽手被拍一事，感到非常無奈，強調自己沒有向對方求婚，還稱呼陸元琪為「小琪姐」。

▲起底陸元琪毛帽新歡。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪、呂元鐘）

▲毛帽男新歡回應與陸元琪戀情。（圖／鏡週刊提供）

呂元鐘先前被起底，現年37歲，比陸元琪小11歲，唸過台大資工系的他，除了網路創業有成，更曾是愛評網、痞客邦的執行顧問，是一名事業有成的科技新貴。根據《蘋果日報》報導，他被問及與感情事時，強調自己沒有求婚，也沒有幫忙接送小孩，陸元琪也沒有依偎在他肩膀上。

▲陸元琪。（圖／鏡週刊提供）

▲陸元琪。（圖／鏡週刊提供）

▲陸元琪日前被拍到和毛帽男新歡外出。（圖／鏡週刊提供）

對於牽手畫面曝光一事，呂元鐘也感到非常無奈，報導稱他在上班時間去幫對方接小孩，也讓他感到非常困擾，擔心被公司伙伴及投資人誤會他不認真。最後他也談及對陸元琪的觀感，認為對方很厲害、很不容易，還稱陸為「小琪姐」。

▲起底陸元琪毛帽新歡。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪、呂元鐘）

▲呂元鐘出現在陸元琪與徐小可等人的聚餐活動上。（圖／翻攝自Facebook／呂元鐘）

據悉，呂元鐘年少有成，台大還沒畢業就自行創業，據悉，當年年僅21歲的他，就創立專職代購服務的全球日貨物流網，第2年營運就獲利80萬，交出漂亮成績單，到了第4年營業額逼近1億，獲利更破400萬，每月交易超過2萬筆，笑傲其他同業。他在受訪時也強調，對工作很認真，「而且賭上名聲，讓相信我、投資我的人放心。」不會偏袒女友。

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陸元琪, 袁惟仁, 呂元鐘, Max

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