粉絲上位變正宮！　「與好萊塢巨星結婚」成功5案例

記者傅家妤／綜合報導

與自己喜歡的偶像結婚，是大部分粉絲心中的夢想，但有些人會理智地認為這是不可能的事情，因為明星離我們的世界非常遙遠，尤其是好萊塢巨星，他們就像一顆遙不可及的星星，要見上一面都非常困難，更別說是與他們交往、甚至結婚，以下我們就來列舉其中5位與粉絲結婚的好萊塢A咖巨星，可以看著偶像的眼睛，說出「我願意」的那一刻，絕對是大多數粉絲人生中最美好的一刻。

一、安海瑟薇（Anne Hathaway）

▲安海瑟薇不僅擁有亮麗外貌，演技也非常精湛，是許多人心目中的女神。（圖／達志影像）

安海瑟薇老公亞當蘇曼（Adam Shulman）過去其實是一名演員，但最後因星途屢遇挫折，決定轉換跑道，成為一名珠寶設計師，無論是當演員或是當珠寶設計師，唯一不變的身分就是，他一直都是安海瑟薇的忠實粉絲，而且已經悄悄地暗戀對方很多很多年。

▲安海瑟薇與粉絲老公婚後4年，迎來兒子Jonathan。（圖／達志影像）

直到某一次兩人在某個活動上，透過一名共同好友引薦認識，就在兩人相識的那一刻，安海瑟薇突然被亞當迷住了，她在受訪時表示，自己當時目光就一直離不開男方身上，她當時就曾告訴一名兩人的共同朋友：「我一定要跟那個男人結婚！」最後兩人在2012年完婚，並在2016年迎來兒子Jonathan。

二、派屈克丹普西（Patrick Dempsey）

▲派屈克丹普西是許多少女心目中的理想情人。（圖／環球影業提供）

美國影集《實習醫生》裡的「白馬醫生」派屈克丹普西（Patrick Dempsey）迷人的紳士風度，讓他瞬間擄獲了不少少女的心，也是許多女粉心目中的理想男神，他在1994年與第一任妻子離婚後，在一間造型工作室遇上了第二任妻子，也就是髮型師的姬莉安芬克（Jillian Fink）。

兩人的愛情故事始於派屈克丹普西到姬莉安芬克工作的地方做造型，當時姬莉安芬克見到派屈克出現在預約名單上時，她覺得非常難以置信，也很驚喜，因為自己從小就是對方的粉絲，她其實也懷疑過預約的究竟是不是本人，直到派屈克丹普西真的出現在眼前時，她興奮的無法言喻，就在那一次之後，兩人就非常快速地陷入愛情當中，他們在1999年步入禮堂，並一路迎來了大女兒，以及一對可愛的雙胞胎兒子，不過兩人沒有一起白頭偕老，在2015年女方向法院提出離婚申請，雙方就這樣結束了近16年的婚姻。

三、麥特戴蒙（Matt Damon）

▲麥特戴蒙對妻子一見鐘情。（圖／達志影像）

麥特戴蒙對老婆露西娜其實是一見鐘情，露西娜其實並非圈中人，而是一名調酒師。兩人是在2003年的時候相遇，當時麥特戴蒙正在拍攝《Stuck On You》，他隨著劇組到邁阿密拍攝，就這樣遇到了命定的那個人。

麥特戴蒙在接受採訪時表示，非常相信與妻子就是命中注定要在一起的，「原本我們是要在夏威夷拍攝，但最後因為資金問題，我們換到了邁阿密拍攝一晚上，劇組的一些人要去喝酒，我跟他們到了那裡，我從門外看到她，感覺就像是有一盞燈光打在她的身上，當時她就像一股快樂的引力，我就在想『我一定要和這個女生講話』！」最後兩人交往了2年後，於2005年攜手走進婚姻的殿堂，並育有4個可愛的小孩。

四、威廉王子（Prince William）

▲威廉王子與凱特在2011年成婚。（圖／路透社）

威廉王子雖然並非好萊塢圈中人，但過去他其實曾在《星際大戰》中客串過「風暴兵」一角，雖然最後因長得太高，客串的畫面被剪去，但這其實也算是半個好萊塢演員。他與凱特王妃是大學同學，但其實有傳言稱，凱特王妃13歲就讀寄宿學校馬爾伯勒學院時，就已經悄悄地被王子迷住，而且在她的宿舍的牆上還貼著一張威廉王子的海報。

▲兩人在婚後陸續迎來三個小孩。（圖／路透）

在數年之後，凱特王妃真的與威廉王子考上了同一家大學，她過去在受訪時，曾提及兩人第一次見面的場景，「我其實覺得當時的我一定全身都紅透了，我其實有點怔住了，覺得非常害羞。」很快地她與王子就墜入了愛河，終於在2011年步入婚姻殿堂，並陸續迎來了3個小孩，一家五口生活幸福美滿。

五、湯姆克魯斯（Tom Cruise）

▲湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯的婚姻只維持6年，2012年閃電離婚。（圖／翻攝自湯姆克魯斯臉書、達志影像）

凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）憑藉著成名作，同時也是她的第一部作品《戀愛時代》踏入演藝圈，當時仍是個小女孩的她，意外的獲得一次與湯姆克魯斯合作的機會，但其實在此之前，她已經深深地愛上這名充滿魅力的巨星，她的同學爆料，其實凱蒂荷姆斯在校期間，就非常喜歡湯姆克魯斯，甚至還會偷偷地把男方的照片，夾在自己的課本之中。

▲凱蒂荷姆斯與湯姆克魯斯育有女兒Suri，兩人離婚後，女兒就一直跟著她生活。（圖／達志影像）

隨後，兩人在2005年公開戀情，凱蒂荷姆斯的知名度也因此急速飆升，但她並沒有藉此發展自己的演藝事業，而是選擇了婚姻，並在2006年替湯姆克魯斯生下了女兒Suri，之後兩人2006年才在義大利補辦婚禮，不過他們的婚姻只維持了6年，這個小粉絲成功上位變正宮的夢在2012年破滅，她主動向法院申請離婚，如今與湯姆克魯斯共同撫養著女兒，但女兒大部分的時間都是跟著她生活。

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