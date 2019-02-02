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《動物方城市》有2部續集！　配音演員揭內幕「砸90億開拍」

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市》（Zootopia）2016年上映後，創下極高票房紀錄，討論度也非常高，好評如潮，甚至還奪下了第74屆金球獎最佳動畫片。近來片中的配音演員證實，迪士尼正在籌拍續集，而且將會有第二及第三集。

第74屆金球獎最佳動畫片入圍者《酷寶：魔弦傳說》、《海洋奇緣》、《酷瓜人生》、《歡樂好聲音》、《動物方城市》。（圖／片商提供、翻攝自網路）

▲《動物方城市》將會有2部續集。（圖／《動物方城市》劇照）

根據外媒《The Inquisitr》報導，在第一部《動物方城市》中為尼克的搭檔「飛仔（Finnick）」的配音演員湯米李斯特（Tommy `Tiny` Lister）透露，自己目前正與迪士尼合作製作該部電影續集，「我們總共會有3部，這次的續集也是目前迪士尼最大的製作之一，上一部花了美金2.4億元，這一次我聽說會有美金3億元。」他還強調美金3億（約台幣92億）僅僅只是電影的製作成本，還不包含宣傳費用，足見這次迪士尼對續集的重視程度。

▲《動物方城市》。（圖／《動物方城市》劇照、翻攝自IG／Tommy `Tiny` Lister）

▲湯米李斯特在《動物方城市》中為「飛仔」配音。（圖／翻攝自IG／Tommy `Tiny` Lister、《動物方城市》劇照）

事實上，導演瑞奇摩爾（Rich Moore）過去就曾經暗示過《動物方城市》非常有可能會有續集，過去有粉絲在推特上表示，非常想念《動物方城市》，瑞奇摩爾親自在底下安慰：「或許很快就能夠看見更多這些毛絨絨的英雄們了！」這番話被網友推測是暗示將會拍攝《動物方城市2》，掀起了一陣熱議，大家紛紛敲碗要導演趕快完成，直呼非常期待。

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