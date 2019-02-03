不只等了5年冠軍的顏如晶　《奇葩說5》錯過的選手！

文／傅家妤

不是所有的事情都能如你所願，就像顏如晶努力了5年都沒能當上BBKing，忠實觀眾一直敲碗回歸的老奇葩也沒有回來。大陸辯論節目《奇葩說》第五季在2018年底播畢，因為「荒謬製作人」沈玉琳的加入，該季節目意外多了不少關注，也有不少台灣觀眾也因此注意到了這檔「辯論類節目」。

▲《奇葩說》至今已經播到了第五季。（圖／翻攝自微博／《奇葩說》）

其實《奇葩說》在2014年已經開播，雖然每一季的賽制不同，但節目主旨就是在尋找「會說話的人」，而在第五季當中，不少參加了好幾季的「老奇葩」因為各種原因離開，以下我們就來列舉其中4位，你在《奇葩說5》當中看不到的的，但也非常「會說話的」老奇葩。

▲《奇葩說》第五季導師陣容。（圖／翻攝自微博／《奇葩說》）

姜思達

▲姜思達外貌上雖然總是給人難以接近的感覺，但感性的他其實非常溫柔。（圖／翻攝自微博／姜思達）

第五季的《奇葩說》沒有了姜思達像姐姐一樣，總是毫不留情地緊緊抓住你的漏洞，揪出那些細微到所有人都看不見小小謬誤，然後再用話術把對手侃侃而談、準備了好幾天晚上的10分鐘論點，幫觀眾總結成了荒謬至極的一句話，最後再用一個感性的結尾把眼淚逼出，這是就是姜思達，像姐姐一樣的偶爾「尖酸刻薄」，但最後總是能溫柔地撫平所有傷口。他是姜思達，是那個總是特別感性，總能特別嬌弱地說出想說的，最會把眾人逼哭的姜思達。

▲姜思達在離開《奇葩說》後，也陸續參加了不少節目，犀利風格頗受眾人喜愛。（圖／翻攝自微博／姜思達）

范湉湉

▲范湉湉一直以來的志願其實就是當一名演員。（圖／翻攝自微博／范湉湉）

參加了四季《奇葩說》的老奇葩范湉湉，就像是媽媽般一開始忍不住總是對你大發脾氣、破口大罵，像市井小民道長論短、嚼舌根般稱述，每次聽她說話總讓你覺得像是在聽鄰家大媽的話，不知不覺中就被拉到她的思維中，不知不覺你就覺得她跟你的距離好近，總結的時候總是像媽媽的勸導般，暖心且接地氣。

▲范湉湉過去參加《我就是演員》，自然演技頗受好評。（圖／翻攝自微博／范湉湉）

努爾艾力‧阿不利孜（艾力）

▲北京大學畢業的艾力，過去是一名英語老師，在出道後依舊不忘本業，每天都會在微博上教英文。（圖／翻攝自微博／艾力）

艾力是個長得帥帥的新疆小哥哥，畢業於北京大學的他，雖然在節目中總是被大家吐槽，但也都會笑著面對，有時候論點就像是參考書的內容般，冗長且無趣，但你每次都可以在大家的吐槽中，眾人的不斷奇襲中，發現他其實也很好笑、很努力，他不只有早起教英文，也有辯論。

胡漸彪

▲來自馬來西亞的胡漸彪是大家眼中的工作狂，溫文儒雅的外貌，陸獲不少少女的心。（圖／翻攝自微博／胡漸彪）

胡漸彪是大家口中的「OPPA」、工作狂，但在顏如晶眼中卻是爸爸的胡漸彪，他總可以溫柔地把他的論點徐徐道來，論述清晰、簡單易懂，你不會對他不耐煩，跟黃執中一樣，他原本是第一季的教練，最後下海當選手，每每看到他跟黃執中當對手，你就會莫名腎上腺素飆升，但他們的戰場你進入不了，但其實在場外觀賽你也能感受到兩大高手對壘的拔張劍弩，以及那種毫無縫隙喘息的刺激。

▲胡漸彪與許多奇葩選手都是多年好友。（圖／翻攝自微博／胡漸彪）

其實在第五季《奇葩說》仍然有不少老奇葩，但過去4季裡獲勝的bbking大神都變成了教練，因此也沒有了馬薇薇三百六十度無死角的防守；沒有了黃執中的「來」就把你帶入他的戰場裡；選手顏如晶也不再是那個可以用「炸雞」去理解所有的愛情題的人，因為現在的她已經有了喜歡的人；也沒有了肖驍這裡一句「寶貝」那裡一句「如晶寶貝」，他自暴自棄自嘲的打法從沒人可以模仿得來；還有花希暖洋洋辯論技巧也無人能超越。

▲黃執中、馬薇薇、顏如晶及肖驍也都是過去「老奇葩」裡的大神。（圖／翻攝自微博／《奇葩說》）

最後我想說第五季雖然有熊浩、詹清雲、楊奇涵，他們也都很好，但是少了過去那些老奇葩，總會讓那些觀眾悵然若失，覺得少了點什麼，不過第五季《奇葩說》依舊非常精彩，但如果你喜歡《奇葩說5》，或許回看前面四季，也會讓你有新的發現。