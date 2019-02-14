門口有人想開鎖...結果是前女友！張雁名遇恐怖情人嚇報警

記者林奕如／台北報導

張雁名被爆料公社網友PO照，指出他半夜跟女友吵架，出動了警察，還找來爸爸媽媽一起幫忙，女方留在門外崩潰大哭，他14日透過所屬伊林經紀公司，無奈表示：「10月交往後，個性不合，12月協議分手，但對方放不下。」他也說，這情形不是第一次，但希望好聚好散不想傷害她。

▲張雁名遇上恐怖情人 。（圖／張雁名臉書）

爆料者13日在爆料公社寫下：「某男藝人剛剛跟女友吵架，然後出動了警察，還找來爸爸媽媽一起幫忙罵女友，之後他們把女方的行李丟在外面後留下警察跟崩潰大哭的女生，一家三口就一起跑掉了....現在女生一個人在樓下跟朋友電話哭訴～」不少網友留言指出藝人就是張雁名。

▲張雁名被網友爆料叫警察處理女友糾紛。（圖／張雁名臉書）

《ETtoday星光雲》記者致電他所屬經紀公司，伊林娛樂表示，張雁名去年底和女友協議分手回到朋友關係，但女方放不下想復合，上一次他拍戲回家，女方晚上10點多在他家門口堵人，他不想讓女方再進門有誤解，因此叫警察來處理。兩人交往期間，他曾帶女友去父母家，1月期間女方無預警到父母家，把他嚇一跳。

昨晚兩人相約看展，女方雖表達希望住他家但被拒絕，張雁名回到自家後，聽到門口有人想開鎖的聲音，覺得恐怖報警處理，發現是前女友，他的爸媽也到場相勸，他說：「希望雙方好聚好散，不想傷害她，也不會告她。」他目前正趕拍戲，今伊林開工團拜，他不會到場。