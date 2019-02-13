虎媽幫求紅線...他直接給女友「宣示主權」！梁瀚名超MAN網推爆

記者林奕如／台北報導

梁瀚名在TVBS《女兵日記》飾演暖男林國梁走紅，續集《女力報到》更是圈粉，最新一集，他在劇中虎媽周丹薇不喜歡他女友，還幫他求紅線，沒想到梁瀚名直接把紅線給了心愛女友李淑靜（楊雅筑 飾)，舉動MAN到爆，讓網友少女心噴發，播出才28分鐘PTT被推爆，累積近千筆的推文討論。

▲梁瀚名劇中把紅線給了心愛的女友楊雅筑。（圖／TVBS提供）

害怕有婆媳問題的梁瀚名，在劇中媽媽不喜歡自己的女朋友，在現實生活中，他說會想辦法讓媽媽喜歡，並強調「我不是媽寶」，「以後和女朋友要長久相處，相信我的眼光，不擔心媽媽不喜歡。」今年過年回家，他還被爸爸逼婚：「你事業和家庭可以同時進行嗎？」讓他秒回：「我想先努力先把工作做好。」句點爸爸繼續問。

▲梁瀚名超Man表現，PTT鄉民狂討論。（圖／TVBS提供）

近期劇情走到女兵們合宿，笑點連連，平均收視1.4（4歲以上），53萬人口收看，25到39歲收視創新高達2.38。小嫻演出此戲後，重心都放在工作上。她笑說：「戲如人生，人生如戲。」在劇中小嫻將要勇敢追求自己的幸福，對喜歡的人郭松齡（陳謙文 飾）告白，但碰上一位愛戀郭松齡很久的張佳佳（王樂妍 飾）而退縮，所以沒有告白成功。

▲小嫻（左）回復長髮拍戲。（圖／TVBS提供）

小嫻與陳謙文因為拍戲而熟識，意外發現兩人私底下都喜歡跳國標，前陣子會一起相約去練舞。不料，小嫻前陣子因為錄製節目而傷了尾椎，今日出席她最熱愛的國標舞活動，心中有些遺憾無法上場。這次過年她大方包了六位數字紅包給爸媽，年假待在雲林家陪伴，很珍惜相聚的時刻。