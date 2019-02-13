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廖峻拜年「先顧瀏海」萌翻！「在醫院過年」網心疼喊加油

記者林奕如／台北報導

66歲演員廖峻去年底中風，過年期間養病留在醫院復健，他和演員兒子廖錦德大年初三（7日）在臉書PO出影片向大家拜年，他看起來氣色不錯，更愛美顧髮型有沒有整齊，反差萌讓不少粉絲留言加油：「身體早日康復。」

▲▼廖峻。（圖／翻攝自Facebook／廖峻

▲廖峻去年底中風，待在醫院復健。（圖／翻攝自Facebook／廖峻）

廖峻1970年代和女藝人澎澎搭檔，成為秀場的知名主持人，也在多部戲劇演出，近期在《女力報到》飾演「素娥」梁舒涵的廟公爸爸，十足圈粉。他去年底發中風，但家屬為了讓他安心養病不讓消息外流，直到未現身藝人澎澎丈夫告別式，消息才曝光。

▲廖峻中風在醫院過年，大年初三向粉絲拜年。（圖／翻攝廖峻臉書）

▲廖峻大年初三向粉絲拜年。（圖／翻攝自Facebook／廖峻）

廖峻中風住院，兒子廖錦德正在拍攝《苦力》，1月31日開放媒體探班，他當時表示：「不到一個月進步神速，親友都非常關心他，我很想每天去照顧他，但他叫我專心演好這部戲，所以請了一個看護全職照顧。」

▲李燕去醫院探視廖峻。（圖／翻攝李燕臉書團）

▲李燕去醫院探視廖峻。（圖／翻攝李燕臉書團）

廖峻在圈內人緣好，李燕過年前帶著峻爸最喜歡的烏克麗麗去醫院探視，「大家別擔心他，口齒伶俐、反應靈敏，依然談笑風生！」廖峻聽到他因為中風上了熱搜，更幽默回說：「要再紅一次。」合照看得出來廖峻氣色佳，手裝上復健肩帶，但還是拿著烏克麗麗擺POSE。

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廖峻, 女兵日記, 女力報到, 廖錦德, 錦德

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