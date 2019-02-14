人夫情人節超實際！　余秉諺「現金塞爆紅包」給太太

記者林奕如／台北報導

西洋情人節，民視《大時代》演員GINO、馬俊麟、余秉諺、張家瑋、馬韻婷、童韋傑等人在棚內嗑巧克力一起度過，余秉諺也說已為人夫，過情人節要實際一點，自己錯過送鮮花跟巧克力的階段，現在都包現金「安太座」，最好是用現金塞爆紅包，會非常有成就感。

▲《大時代》棚內過情人節，羅子惟、馬韻婷、張家瑋、余秉諺。（圖／民視提供）

在《大時代》中被鄉民封為「高顏質CP」的羅子惟跟馬韻婷，目前都單身，相約情人節一起過，馬韻婷說以往都是ㄧ個人過，然後被朋友同情拎去吃飯，羅子惟直說情人節可以相約吃飯，才不會在路上被閃光閃到。演員張家瑋在現場也準備「撩妹金句」，逗得現場哈哈大笑。

▲飾演暖男的「孫煥然」馬俊麟，將迎接2個兒子到來。（圖／民視提供）

飾演暖男「孫煥然」的馬俊麟，劇中女友王瞳出國，讓他在現場直呼「沒對象撩妹超孤單」，但他收到兩箱粉絲寄來的禮物，裡面有小零嘴、還有兒童書，笑說大家愛屋及烏，連他未出生小寶寶都照顧到了，因為老婆即將剖腹產雙胞胎兒子。談到難忘情人節，他有一天睡醒發現身邊多了一台白色限量的PS4，讓他馬上跳起來抱著老婆旋轉，他說當下眼睛都發亮，覺得自己講過的話老婆都有放心上，他在情人節都會送上自己畫的卡片，禮物是不定時在送。

GINO表示每一次節日都在工作中度過，所以工作後就很少跟另一半慶祝，但情人節一定會送花送巧克力。他說回憶中最棒的情人節，就是以前大學為了跟心儀對象告白，特地找電台朋友幫忙靠空中音樂告白，也成功擄獲對方的心，讓他到現在記憶猶新。