ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

人夫情人節超實際！　余秉諺「現金塞爆紅包」給太太

記者林奕如／台北報導

西洋情人節，民視《大時代》演員GINO、馬俊麟、余秉諺、張家瑋、馬韻婷、童韋傑等人在棚內嗑巧克力一起度過，余秉諺也說已為人夫，過情人節要實際一點，自己錯過送鮮花跟巧克力的階段，現在都包現金「安太座」，最好是用現金塞爆紅包，會非常有成就感。

▲《大時代》情人節。余秉諺包現金給太太。羅子惟、馬韻婷、張家瑋、余秉諺。（圖／民視提供）

▲《大時代》棚內過情人節，羅子惟、馬韻婷、張家瑋、余秉諺。（圖／民視提供）

在《大時代》中被鄉民封為「高顏質CP」的羅子惟跟馬韻婷，目前都單身，相約情人節一起過，馬韻婷說以往都是ㄧ個人過，然後被朋友同情拎去吃飯，羅子惟直說情人節可以相約吃飯，才不會在路上被閃光閃到。演員張家瑋在現場也準備「撩妹金句」，逗得現場哈哈大笑。

▲《大時代》情人節。余秉諺包現金給太太。馬俊麟。（圖／民視提供）

▲飾演暖男的「孫煥然」馬俊麟，將迎接2個兒子到來。（圖／民視提供）

飾演暖男「孫煥然」的馬俊麟，劇中女友王瞳出國，讓他在現場直呼「沒對象撩妹超孤單」，但他收到兩箱粉絲寄來的禮物，裡面有小零嘴、還有兒童書，笑說大家愛屋及烏，連他未出生小寶寶都照顧到了，因為老婆即將剖腹產雙胞胎兒子。談到難忘情人節，他有一天睡醒發現身邊多了一台白色限量的PS4，讓他馬上跳起來抱著老婆旋轉，他說當下眼睛都發亮，覺得自己講過的話老婆都有放心上，他在情人節都會送上自己畫的卡片，禮物是不定時在送。

GINO表示每一次節日都在工作中度過，所以工作後就很少跟另一半慶祝，但情人節一定會送花送巧克力。他說回憶中最棒的情人節，就是以前大學為了跟心儀對象告白，特地找電台朋友幫忙靠空中音樂告白，也成功擄獲對方的心，讓他到現在記憶猶新。

推薦閱讀

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

廖峻拜年「先顧瀏海」萌翻！「在醫院過年」網心疼喊加油

門口有人想開鎖...結果是前女友！張雁名遇恐怖情人嚇報警

蔡淑臻大街擁抱28歲嫩醫　1個月前被問李沛旭「冷淡回」

男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推

陳喬恩主動撲吻陳曉甜炸！《獨孤皇后》10集就圓房超神速

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

虎媽幫求紅線...他直接給女友「宣示主權」！梁瀚名超MAN網推爆

房思瑜晉升CEO性感爆乳　祕戀印尼富三代「8個月遠距離煲愛」

3年前飛沖繩祝福...今陪愛紗離婚　六月心疼姐妹：我一直都在

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大時代, GINO, 馬俊麟, 余秉諺, 張家瑋, 馬韻婷, 童韋傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／《大學生》Nina結婚了！　曬鑽戒甜喊：我是人妻
  2. 快訊／侯昌明87歲父逝世！　「患失智22年」突然走了
  3. 美胸女神交往3月「點頭嫁！」　斷3年情崩潰爆哭…1年後圓夢閃婚
  4. 《五姊》CP抓包同遊倫敦7天！「最萌身高差」靠頭摟肩甜死人
  5. 溫昇豪撒2千玩「保證中」刮刮樂　兌獎看金額傻眼了
  6. 人夫情人節超實際！　余秉諺「現金塞爆紅包」給太太
  7. 奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了
  8. 《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列
  9. 屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！
  10. iKON第一對偶像CP破局！女方秒認完...YG聲明粉絲全傻了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366