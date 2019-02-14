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男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推

記者林奕如／台北報導

台灣型男高以翔哥哥高宇橋進軍演藝圈，在《N世代》飾演高富帥，不僅背著未婚妻李宓在外劈腿，還得裝出霸氣總裁的模樣，他喊冤說：「其實通常我才是被劈腿的人。」第一次拍戲就碰上床戲，高宇橋不知所措，他笑說：「該動時不動，導演看不下去只好從後面幫我推…。」

▲高宇橋《N世代》拍床戲發僵導演背後助推 。（圖／緯來電影提供）

▲高宇橋《N世代》拍床戲發僵，靠導演背後助推 。（圖／緯來電影提供）

高宇橋劇中當劈腿男，讓網友大罵他是渣男，現實生活他卻滴酒不沾、連夜店都很少去，更語出驚人的說：「其實被劈腿的都是我！以前交女友沒有定下來的心，忽略了另一半的感受，導致女友最終都愛別人，還連續兩任都如此，是自己的問題，失去了才知道珍惜，現在成熟了，心態不同了」。

他曾為了挽回女友寫了一個月的信求復合，最終沒能在一起，藉由這30封信整理及檢討了自己。高宇橋首次拍戲，就碰上親密床戲，沒經驗加上緊張：「我只想快點拍完，怕對女生不禮貌，但該動的時候僵了，導演看不下去，就從後面推我動，再配合運鏡才拍攝完成，自己想來那畫面都覺得好笑。」

▲高宇橋《N世代》拍床戲發僵導演背後助推 。（圖／緯來電影提供）

▲高宇橋連續被兩任女友劈腿。（圖／緯來電影提供）

李宓飾演未婚妻，雖出資開公司讓另一伴當總裁，卻始終得不到對方的真心備受冷落，只能往夜店找快樂，李宓悠悠說：「這角色好像是導演為我量身打造，現實生活我也碰上這樣的男人，不惜為了男人砸重金開公司、花錢買保險取悅對方，雖然我心裡清楚他沒這麼喜歡我，但只要是我喜歡的人，我還是願意付出，最後他還是拋下我另結新歡」。

她也因情傷加上家庭關係兩度憂鬱症發作、還曾吞30顆安眠藥自殘，至今仍得找諮商師心理諮詢：「今年過年第一次沒有親人陪伴，母親因欠債好幾百萬不願意還躲著我，隔天初一一大早醒來很感傷自己一個人，便不自覺的落淚，很希望能有自己的家感受家人的溫暖。」所幸，過年期間李宓經營的桌遊店天天爆滿，荷包滿滿也算有收穫。

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