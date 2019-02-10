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獨家／Lulu連莊蘇志燮主持人！　「40hrs追劇」全看完了

記者關韶文／台北報導

藝人Lulu（黃路梓茵）連莊獲得肯定，二度接下韓星蘇志燮見面會主持人，為了初六的這場活動，Lulu過年期間一刻不得閒，除了年夜飯外，拒絕許多家族走春行程，宅在家超過40小時，把蘇志燮的電影、電視、節目全看完了！

2017年4月，蘇志燮三度來台舉辦見面會，就邀請Lulu擔任主持人，當時每天抽空檔惡補關於蘇志燮的資料，包括5部電視劇、3部電影、音樂、書籍，只為了能盡力為粉絲謀福利，「我完全能理解你們1樓到5樓的心情，希望能多給你們一點福利，就多給一點，但是很可惜只有1個小時的時間。」一番話引全場響起熱烈掌聲，台下更不斷傳來「LULU妳好棒」、「謝謝妳」等粉絲的讚賞與感謝。

▲▼lulu,蘇志燮。（圖／翻攝Lulu臉書）

▲Lulu兩年前主持蘇志燮獲好評。（圖／翻攝Lulu臉書）

相隔兩年，Lulu再次受邀擔任主持人，不過這次見面會舉辦日期碰巧卡到農曆春節，經紀人丹尼爾Daniel接到邀約時，曾想了一下，「我一開始是有想說是不是不要逼她這麼緊，所以有跟她討論一下，但我一直都相信她做得到。」經紀人同時詢問Lulu意見，Lulu敬業態度二話不說，「沒問題呀！晚一點放假沒關係。」加上自己認真的個性，Lulu接下這工作後，過年期間全變成了籌備期，花了40小時做功課，把電視劇、電影、綜藝節目全看完，包含《森林里的小屋》、《軍艦島》、《雨你再次相遇》、《我身後的陶斯》。

▲▼Lulu。（圖／翻攝IG）

▲Lulu已經抵達後台，為見面會做準備。（圖／翻攝IG）

見面會將於10日晚間登場，Lulu下午已經抵達活動後台，而正在和主辦單位對稿的她神情相當嚴肅，把每一個細節都反覆核對，就是希望可以讓參加見面會的大家賓主盡歡。此外，Lulu也收到大批「蘇粉應援」，包含各式各樣的豪華便當，讓她在後台吃飽喝足，相當驚喜！

 

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